Si hay un episodio inolvidable para los fanáticos de ‘Game of Thrones’ (GOT) es el de la Boda Roja. En el noveno episodio de la tercera temporada, titulado "Las Lluvias de Castamere", ocurre un acontecimiento que cambia el rumbo de la historia. Durante el matrimonio de Edmure Tully y Roslin Frey, Lord Frey se venga de Robb Stark por romper el acuerdo de matrimonio con su hija y en un inesperado desenlace mueren Robb, su esposa Talisa, Lady Catelyn, y la mayoría de los hombres dee la casa Stark.

Lo que muchos no saben es que esta épica escena no es sólo producto de las fantasías de George RR Martin, creador de GOT. En realidad, está inspirada en dos antiguos y sangrientos episodios de la Escocia medieval. El primero es la Cena Negra de 1440, donde dos miembros del Clan Douglas, una de las familias más poderosas de la época, fueron asesinados a sangre fría en el Castillo de Edimburgo.

Ambos jóvenes fueron invitados a una cena con el rey James II, quien entonces tenía diez años, pero tras comer y beber fueron arrestados y llevados a Castle Hill, donde fueron decapitados. Aunque el resto del Clan Douglas se levantó en armas y asedio el Castillo de Edimburgo para vengarse de los responsables, nunca fue posible esclarecer quién fue el responsable de la traición.

Igual que en GOT, el suceso pasó a la historia por romper una antigua ley de honor de los escoceses que consiste en que una vez un huésped y un anfitrión han compartido comida y bebida, están obligados a no hacerse daño mutuamente.

El segundo hecho tiene que ver con la Masacre de Glencoe en 1692. Según la historia, durante la era de la Revolución Gloriosa y del Jacobismo, 38 miembros del clan MacDonald fueron asesinados por un grupo de viajeros a los que acogieron en su hogar. La masacre ocurrió en la madrugada, mientras hombres, mujeres y niños dormían.

Similitudes de este tipo son recurrentes a lo largo de la serie. De hecho, el escritor e historiador británico David C Weinczok, quien acaba de publicar su libro “The History Behind Game of Thrones”, asegura que algunos personajes de la producción, como Robert Baratheon, están inspirados personas reales. Para él, Robert Bruce (que fue rey de Escocia de 1306 a 1329) y Robert Baratheon son notablemente similares.

Además de su parecido físico, Weinczok argumenta que igual que Bruce se hizo famoso por dividir la cabeza de su enemigo en dos en Bannockburn en 1314, Baratheon “ganó su corona con un golpe bien colocado de su martillo" en su oponente. “Ambos son feroces guerreros individuales y ganaron sus coronas a través de la batalla, el derramamiento de sangre y las dificultades", dijo al diario The Times.

La similitud entre los mapas de Poniente y Gran Bretaña es evidente.

Otra de las curiosidades que el británico expone es que “aunque la gente se burle” de la bandera de Stannis Baratheon con su corazón rojo sangre, está inspirada en el Clan Douglas, pues James Douglas, quien fue mano derecha de Robert Bruce, llevó el corazón del rey a las Cruzadas y, en honor a eso, la familia adoptó un corazón rojo sangre para su heráldica que hasta hoy es recordada. Además, tampoco es una coincidencia que Tywin Lannister y Eduardo I de Inglaterra tengal el mismo símbolo del león para sus respectivas casas, se hayan enfocado en la fortaleza a largo plazo de sus dinastías y se enfrenten con uno de sus hijos durante su reinado.

Kisimul Castle en Barra es un ejemplo "excelente" del tipo usado por los Ironborn en Game of Thrones, y una cara tallada en Dunino Den cerca de St Andrews extrañamente se asemeja a los rostros de los árboles sagrados de la serie.

Para él también hay casos en que los términos geográficos se toman directamente de Escocia e Inglaterra y se infunden en Westeros. Por ejemplo, la similitud entre los mapas de Poniente y Gran Bretaña es evidente. De hecho Martin ha confesado en varias entrevistas que fue dibujando el mapa del continente mediante la unión de las dos islas de Gran Bretaña, una debajo de la otra y con Irlanda del revés. También ha dicho que los Siete Reinos están inspirados en la Europa medieval.

Los nombres de varias de las Islas del Hierro también hacen alusión a términos arqueológicos reales, como crannog o cairn, que se aplican a ubicaciones de Westeros. El castillo de Craigmillar es otro ejemplo de cómo Martin tomó prestado de la historia de Escocia, según Weinczok.

Pero el hecho histórico más conocido en el que se basa Game of Thrones es la Guerra de las Rosas, que se libró entre las familias Lancaster y York por el trono de Inglaterra en el siglo XV. Fue en esta etapa de la historia universal donde se vieron cosas como reyes bebés, madres manipuladoras, cargos como el de "la mano del rey" (en la historia real se lo llamaría "Protector del Reino") y una realeza en el exilio que también reclamaba su derecho al trono, y que finalmente se queda con la corona de Inglaterra: con la llegada de Enrique Tudor, a quien la historia conocerá como Enrique VII.