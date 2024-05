Embutidos, ¿más mitos que realidad?

Sin embargo, los expertos recomiendan no consumir estos productos diariamente, sino mezclarlos en una dieta variada, que además incluya frutas, verduras, granos y proteínas, con el fin de llevar una dieta balanceada y nutritiva.

“La alimentación no se debe enfocar en pocos productos, debe ser la suma de diferentes alimentos y ser variada para lograr obtener un balance nutricional, es ahí donde los embutidos se convierten en una opción de fuente de proteína que acompañados de otros grupos de alimentos permiten hacer parte de la alimentación variada para nuestros consumidores ”, indicó Zapata.

No hay que ser un experto en la cocina: así de fácil se prepara una bandeja paisa en minutos

Contexto: No hay que ser un experto en la cocina: así de fácil se prepara una bandeja paisa en minutos

“Nuestros embutidos no generan riesgo para la salud, ya que son elaborados con materias primas cárnicas y no cárnicas con altos estándares de calidad. Además, nuestros procesos de fabricación permiten obtener productos higiénicos y seguros, y nuestras formulaciones están basadas en el cumplimiento de la reglamentación técnica nacional e internacional, que asegura que su consumo de manera moderada no genere riesgos potenciales que afecten la salud”, resaltó el experto.