Alimentos congelados: ¿cómo consumirlos de manera segura?

Es sábado por la tarde y está por comenzar el partido de fútbol más importante de la fecha. Suena el timbre y llega de sorpresa su grupo de amigos, vestidos con la camiseta del equipo de la ciudad. El problema es que no hay nada de comida preparada y un domicilio se tarda mucho. ¿La solución?, productos congelados que hay en la nevera.

Sin embargo, existen muchos mitos alrededor de los congelados: que no tienen los mismos nutrientes, que pueden dañarse rápidamente o que no tienen buen sabor, lo cierto es que distintas organizaciones de la salud señalan que, mientras se mantengan almacenados de manera correcta y se conserve la cadena de frío, son completamente seguros para el consumo humano.

“La congelación es uno de los mejores medios de conservación de los alimentos que el ser humano ha usado a través de su historia, ya que no intervienen agentes físicos o químicos invasivos que modifiquen algunas de sus características”, destacó Gustavo Adolfo Zapata, jefe de Investigación y Desarrollo en Industrias de Alimentos Zenú.

En este sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, agregó que “ los alimentos que se congelan y cuecen en forma adecuada son seguro s”, de igual manera, “los alimentos que se manipulan y almacenan adecuadamente en el congelador a -18° C permanecerán seguros”.

Asimismo, la FDA indicó que el congelamiento de la comida no reduce sus nutrientes, de hecho, hay pocos cambios en el valor proteico de los alimentos durante este periodo; sin embargo, la entidad aconseja “colocar los alimentos que requieren refrigeración en la nevera tan pronto como lleguen a casa”.

Aunque es importante revisar constantemente la temperatura del congelador, para verificar que se encuentre por debajo de los 0º C y el alimento conserve sus propiedades; de igual manera, se debe verificar la fecha de vencimiento y evitar consumirlo después de ese momento.

Por último, algo que inquieta a las personas son las quemaduras por congelamiento, una característica que no indica que los alimentos no sean seguros, explicaron desde la FDA, y si se dan por congelamiento es un asunto de la calidad de los alimentos, no de su seguridad.