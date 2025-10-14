Suscribirse

Loterías

Lotería del Tolima 14 de octubre: estos son los números ganadores

Este juego de azar pone a prueba la suerte de los jugadores todos los lunes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

15 de octubre de 2025, 3:51 a. m.
Lotería del Tolima
Lotería del Tolima | Foto: Montaje SEMANA

Este martes 14 de octubre, se jugó el sorteo número 4139 de la Lotería del Tolima, con un premio mayor de $3.500 millones y más de $13.400 millones en premios. Y como si fuera poco, podrá ser el ganador de un bono de $30 millones para un viaje en crucero.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

  • Número 2241 de la serie 079.
YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 0334 de la serie 70
  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: número 6996 de la serie 60
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 3041 de la serie 78

El próximo lunes, 20 de octubre, a partir de las 10:30 de la noche, se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima.

“No te quedes sin tu billete, porque la suerte está lista para tocar tu puerta. ¡Llegó el día más esperado de la semana! Hoy juega la Lotería del Tolima y la suerte puede estar de tu lado. Con tu billete no solo tienes la oportunidad de cambiar tu vida, también apoyas la salud de todos los colombianos”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MasterChef Celebrity: Participante cometió inesperado error y fue eliminado de la competencia

2. Altafulla apareció con otra mujer en redes sociales; la compararon con Karina García

3. Néstor Lorenzo destapó el factor para que Colombia no venciera a Canadá: “No nos favoreció”

4. Joven de 23 años fue a un festival de música y terminó muerta por un extraño accidente en Estados Unidos

5. El gol anulado a Canadá que salvó a Colombia de perder el amistoso: Jonathan David se lamentó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería del TolimaLoteríasResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.