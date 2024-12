1 No tome partido. Es posible que usted prefiera a un jefe sobre el otro, ya sea porque tienen una relación de vieja data o porque son más compatibles. Sin importar cuál de los es más amigo suyo, en este caso los expertos recomiendan mantenerse neutral y abstenerse de opinar, especialmente si hay un desacuerdo entre ambos. Lo mejor es estar lo más alejado posible de las dinámicas de poder entre ambos. Sepa mantener la distancia de las personas aunque no del trabajo.



4 Conozca sus límites. Como se trata de una situación estresante e incómoda, protéjase para que no interfiera en su salud personal. Según Rothbard, no vale la pena volverse vulnerable a causa de nadie en el trabajo, pues sus colegas no hacen parte de su familia. Eso significa poner una distancia emocional para que su rendimiento no baje.



5 Hable con ambos jefes. No está de más convocar a sus jefes para que hablen directamente entre ellos y solventen los problemas. Ojalá en esa reunión haya más personas que ayuden a obtener un consenso más rápido.