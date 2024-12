El nuevo coronavirus surgió en Wuhan hace ya siete meses y, a pesar del paso del tiempo, el patógeno sigue siendo un extraño y la enfermedad que produce, la covid-19, es aún incomprendida por los médicos. Para llenar el vacío de un mundo ávido de información sobre el tema, llegan estos libros que buscan explicar por qué surgió el nuevo coronavirus, que falló en la atención de la emergencia en China, cómo abordar de manera más efectiva una próxima pandemia, así como qué implicaciones sociales ha tenido la cuarentena en este momento de la historia.

The covid-19 Catastrophe

Richard Horton

El autor es editor jefe de la revista médica The Lancet y, en este libro, analiza la respuesta a la covid-19 en los países de Occidente. Sobra decir que Horton es un crítico de las medidas que muchos gobiernos tomaron inicialmente frente a la amenaza. Boris Johnson no sale bien parado. Pero la peor parte le toca a Donald Trump, por no proteger a sus ciudadanos y haber retirado a ese país de la Organización Mundial de la Salud.

