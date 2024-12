“A los ambientalistas se les ve como un palo en la rueda para el desarrollo”: Sandra Vilardy

SV: Todos sabemos que en este país hay un serio problema de tierras y del control y uso de las mismas no solo para actividades lícitas, sino que también hay muchas economías asociadas a la ilegalidad que utilizan la complejidad del territorio para actuar. El tráfico de armas, el de drogas y la posibilidad de apropiarse de algunas áreas específicas, han tenido muchas veces como escenarios los ecosistemas, entre ellos las reservas naturales. Esto lleva a que cuidar la biodiversidad tenga efectos negativos para algunas actividades, especialmente las ilegales que tienen detrás poderes económicos muy grandes y que no se compadecen con la debilidad institucional que tiene Parques Nacionales.

Sandra Vilardy: Este es el país de la biodiversidad y en el que sus áreas protegidas han ido creciendo fundamentalmente motivadas por las políticas de conservación y el hecho de que asesinen a las personas que se encargan de proteger ese patrimonio es una pérdida invaluable no solamente para Colombia sino para el planeta. Lamentablemente los guardaparques están teniendo una carga laboral enorme, pues Parques Nacionales es una entidad que tiene recursos insuficientes para cuidar las áreas protegidas y salvaguardar a sus funcionarios. Por cada guardaparques amenazado o asesinado el país pierde no solo a un trabajador, sino a un capital humano y un conocimiento del territorio que muy pocas personas tienen.

Así lo asegura, la bióloga marina, doctora en ecología y medio ambiente, Sandra Vilardy, para quien el Estado debe mejorar, ampliar y fortalecer sus capacidades en esta entidad, aumentar el número de personas trabajando en estos ecosistemas y fortalecer los mecanismos de control trabajando de manera articulada no solo con las comunidades, sino con los distintos organismos de la fuerza pública: policía, ejército y la armada.

Las áreas protegidas se han convertido en zonas apetecidas para el desarrollo de actividades tanto legales como ilegales y Parque Nacionales Naturales no tiene la capacidad para proteger y salvaguardar a sus funcionarios.

SS: ¿Cuál es el panorama en torno a este tema en la Costa?

SV: Lamentablemente, la Costa Caribe es un territorio en el que en algunas zonas cercanas a los parques nacionales, la actividad asociada al narcotráfico es muy evidente. Recordemos que buena parte de esa mercancía que se va al exterior, se saca por las zonas costeras y ahí se tiene el caso de la Sierra Nevada y el Tayrona, que son corredores que históricamente han sido utilizados para el desarrollo de economías alrededor de actividades ilegales y los parques nacionales se vuelven un activo muy importante para ese tipo de actividades porque la posibilidad y la capacidad estatal para controlar esos territorios es mínima. Por esta razón los traficantes ya sea de droga, de armas o de otro tipo de bienes siempre han encontrado en estos ecosistemas un activo geográfico importante. Esto es lo que sucede también en otras áreas, que no necesariamente son protegidas, como es el caso de las costas de Córdoba y de Sucre, muy asociadas al desarrollo de actividades ilegales.

SS: ¿Qué sucede en el caso puntual de la Sierra Nevada?

SV: Esta es un área muy vulnerable y con los volúmenes de producción de coca que tiene en este momento el país, estas se consolidan como rutas de salida que están generando disputas en el territorio y lamentablemente estas situación se presenta en áreas de mayor biodiversidad como es la Lengüeta, el Parque Nacional Sierra Nevada y las áreas aledañas al Tayrona. Es una zona que pareciera no tener gobernabilidad y que está muy marcada por el poder corruptor que tiene el narcotráfico. Son estructuras históricas, que conocen muy bien el territorio y lamentablemente no es posible controlarlas, porque los poderes son completamente desequilibrados.