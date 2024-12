Cada semana los humanos ingieren el plástico equivalente a una tarjeta de crédito

En cuanto al agua embotellada, una investigación publicada en la revista científica ‘ Frontiers in Chemistry ‘, una las fuentes consultadas por el estudio de WWF, analizó 11 marcas de agua compradas en 19 ubicaciones de nueve países diferentes. El 93 % de las 259 botellas analizadas mostró algún signo de contaminación con un promedio de 10,4 partículas microplásticas por litro de agua. Una contaminación que vendría principalmente del embalaje y/o del proceso de embotellado.

González cuenta que en el año 2018 un grupo de australianos hizo un estudio en condiciones in vitro. El experimento consistió en agregar microplásticos al krill, un pequeño crustáceo que se encuentra en la base de la cadena alimentaria y que es el principal alimento de grandes mamíferos como las ballenas. El resultado fue que “el krill ingirió el microplástico, lo fragmentó y generó, en sus heces, nanoplásticos”, es decir, fragmentos aún más pequeños.

“Como el krill sube y baja en la columna de agua y defeca, esos nanoplásticos pueden perfectamente estar disponibles para otras especies como peces u organismo filtradores que los absorben. El krill sería así un facilitador de la ingesta por parte de otros organismos en la cadena trófica”, asegura el científico.

Es así como, además de los moluscos, “la harina de pescado también contiene microplásticos que son traspasados a otros animales que son los que, a su vez, consumen la harina de pescado”, explica González.

Otros de los alimentos señalados en el informe son la cerveza y la sal con 10 y 11 fibras de microplástico por 500 ml, respectivamente. Sin embargo, Alexander aclara que el hecho de que existan datos para estos alimentos se debe a que “da la casualidad que son esos los que se han examinado con cierto rigor, pero no hay razón para creer que otros alimentos no estén contaminados. Esos estudios simplemente no han sido publicados todavía”.

En cuanto al aire, el estudio analiza 16 investigaciones científicas que estudiaron su composición tanto al interior de una casa, como fuera de ella. Los resultados muestran que el aire dentro de una casa está mucho más contaminado por plásticos que el del exterior. Ello, debido a que al interior existe menos circulación además de la presencia de textiles sintéticos y polvo doméstico, dos de las fuentes más importantes de microplásticos transportados por el aire. “Lo que queda claro —dice el informe— es la naturaleza de ubicuidad de los microplásticos en el aire”, prueba de ello son los resultados arrojados por un estudio reciente publicado en la revista Nature que encontró microplásticos en la cima de los Pirineos, en el sur de Francia.



Efecto en la salud

Algunos temas importantes que la comunidad científica está investigando son el mapeo de la distribución por tamaño y peso de las partículas de desechos plásticos, la manera en que estas penetran el tejido muscular de los animales y los efectos que tiene la ingesta de plásticos sobre la salud humana. En esta última área, sin embargo, todavía existen más preguntas que respuestas.

“Los efectos específicos de la ingestión de microplásticos en la salud humana aún no se conocen con exactitud, pero los científicos sospechan que los riesgos pueden ser más importantes de lo que se sabe hasta ahora”, asegura el informe.