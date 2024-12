"Estamos todos preocupados por los grandes incendios en la Amazonia y rezamos para que sean controlados lo antes posible". Con estas palabras, el papa Francisco se pronunció en agosto sobre los incendios en la selva tropical más grande del mundo.

El domingo pasado recibió a representantes de la Iglesia y la sociedad civil en el Vaticano, con motivo del Sínodo de la Amazonía. El lema de este concilio, que tiene lugar entre el 6 y el 27 de octubre, es "Amazonia: nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral".

Sin embargo, la destrucción ambiental en el gigantesco bioma de 7,5 millones de kilómetros cuadrados no es el tema principal oficial, sino la escasez de sacerdotes. Este asunto se abordará probablemente relajando la obligación del celibato.

El jueves pasado, el Papa dijo en el Vaticano que la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en la Amazonía no solo debe importarle a un pueblo o a una sola nación, "sino al mundo entero". "Por ejemplo, los incendios de la Amazonía no son solo un problema de esa región, sino un problema global", explicó el Papa.

En Brasil, país que alberga dos tercios de la selva amazónica en su territorio, habrán prestado atención a las palabras papales. Desde hace algunos meses, el Gobierno del controvertido presidente Jair Messias Bolsonaro está preocupado por la supuesta injerencia de potencias extranjeras en la Amazonía brasileña. Y esto incluye también al Vaticano. "Para nosotros, esto es una injerencia en los asuntos internos de Brasil", dijo el general Augusto Heleno, jefe del Gabinete de Seguridad (GSI), refiriéndose al debate sobre los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente amazónico en el Sínodo.

Soberanía de Brasil

El cardenal Claudio Hummes, arzobispo emérito de São Paulo y relator general del Sínodo de los Obispos, aclaró una vez más que el Vaticano no cuestionará la soberanía de Brasil: "Además, hay una declaración oficial de los obispos brasileños: la soberanía de Brasil es inviolable, pero eso no significa que el resto del planeta no pueda hablar sobre lo que está sucediendo en la Amazonía".

El presidente del Consejo Misionero Indígena de la Iglesia Católica (Cimi), Dom Roque Paloschi, comparte dicha postura: "Estamos totalmente de acuerdo en que no es tarea del Vaticano interferir en otros países. La misión de la Iglesia es proclamar el reino de Dios y llamar la atención sobre todo lo que impida una vida digna a todas las criaturas".



Gente en las calles de Río de Janeiro protesta contra la explotación de la región amazónica.

Derechos de los indígenas

Eso implica llamar la atención sobre la creciente violencia contra los pueblos indígenas en Brasil. El informe Cimi, publicado hace solo unos días, enumera 135 asesinatos a indígenas en 2018 y un gran aumento de los daños territoriales en las reservas indígenas, desde principios de 2019.

"Podemos decir que la situación es desesperada y humillante, porque muestra sobre todo cuán irresponsables son los gobiernos que han causado los incendios para impulsar la ocupación de tierras públicas y especialmente las reservas indígenas ya establecidas", añadió Paloschi.

"El mensaje de paz de la Iglesia es importante para demostrar que lo que está sucediendo es inaceptable, y necesitamos un ambiente menos estresado, menos envenenado y enconado", dijo Marcio Astrini, de Greenpeace Brasil. "El Papa ha hablado mucho sobre el Amazonas y es una de las figuras mundiales más importantes, pero mientras reza por el Amazonas, el gobierno (de Brasil) lamentablemente se reúne con buscadores de oro que ocupan territorio indígena", añadió.

Defensa y preservación del Amazonas

El pasado jueves se dio a conocer que el gobierno brasileño quiere presentar, en octubre, una iniciativa legislativa para promover el uso de los recursos minerales en las reservas indígenas. Dos días antes, Bolsonaro también prometió a representantes de los buscadores de oro defender sus intereses. Entre otras cosas, se trata de la legalización de la minería de oro en la Amazonía. Afirmó que el interés de las potencias extranjeras no es la protección de las personas y el medio ambiente: "El interés en la Amazonía no se orienta hacia los indígenas o los puñeteros árboles. Quieren los yacimientos minerales", afirmó Bolsonaro.

"El líder brasileño no tiene ni idea sobre el Amazonas", dijo hace unos días el obispo emérito y director de la prelatura de Xingu de 1981 a 2015, Erwin Kräutler.

A su juicio, la Iglesia debe luchar contra las pretensiones del actual gobierno brasileño: explotar la Amazonía con empresas nacionales y extranjeras. "La Iglesia debe contribuir a defender y preservar la Amazonia", aclaró.