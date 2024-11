Hipopótamos: ¿esterilizarlos, sacrificarlos o trasladarlos a África?

Los hipopótamos fueron introducidos en Colombia hacia 1985 para hacer parte del zoológico de Pablo Escobar. Foto: Felipe Villegas.

Lo cierto es que su propagación se ha constituido en un problema que requiere de soluciones estructuradas, basadas en estudios técnicos, y no en apasionamientos, pues en juego no solo están los ecosistemas y la fauna nativa de esa región, también las comunidades que residen en el Magdalena Medio colombiano.

Para Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, estas son especies de un manejo muy complejo y sobre las cuales no es fácil tomar decisiones porque existen unos escenarios éticos que se deben resolver.

"Las recomendaciones que han hecho los expertos desde el comienzo fueron: primero esterilizarlos para que no se siguieran reproduciendo y luego contenerlos, sacarlos del medio natural y trasladarlos a parques, zoológicos o sitios donde no estén en contacto los humanos, porque no se puede olvidar que los hipopótamos son de los animales que generan más muertes en el mundo. En África, por ejemplo, son mucho más letales que los mismos leones, porque son muy territoriales y agresivos", comentó.

Trujillo señaló que a lo largo del tiempo se habían planteado ideas como trasladarlos de nuevo a África, la cual -según él- es poco probable debido a que es muy costosa. "Si no hay forma de contenerlos o mandarlos de regreso, toca pensar en un proceso de eliminación con las consideraciones éticas que esto conllevaría", sostuvo.

El director de la Fundación Omacha afirmó que el incidente ocurrido con el campesino en Antioquia se veía venir y por esa razón cosidera que las autoridades deben actuar y no darle más largas al asunto porque tarde o temprano esos animales van a terminar teniendo contacto con los humanos y "ya no habrá tiempo para golpes de pecho. Primero hay que saber exactamente cuántos hay y dónde se ubican", apuntó.