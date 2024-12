La pandemia ha dejado varios interrogantes, en especial en materia ambiental. Los meses en los que más de mil millones de personas estuvieron encerradas en casa alrededor de todo el mundo, reconfirmaron la importancia de cuidar el entorno. Aguas cristalinas, animales silvestres rondando por las calles y ríos menos contaminados, solo por mencionar algunos, fueron las imágenes más destacadas que dejó el confinamiento a nivel mundial.

Sin embargo, el coronavirus dejó en evidencia la relación poco armónica que existe entre las actividades humanas y el medio ambiente, y su papel en la propagación de enfermedades zoonóticas: aquellas que se dan por la transmisión de un virus entre un animal vertebrado y un humano, como la covid-19.

Pero, ¿qué tiene que ver el cuidado del medio ambiente con las enfermedades zoonóticas? Mucho, según una reciente publicación de la revista The Ecologist a propósito del trabajo que hace la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De acuerdo con el artículo, cuidar el medio ambiente y hacer un uso responsable de los recursos naturales podría ser clave a la hora de evitar enfermedades altamente contagiosas como el coronavirus que también podrían terminar en pandemia.

Para evitar que este tipo de transmisiones sigan ocurriendo es fundamental dar a conocer la conexión que existe entre la salud de los seres humanos y la naturaleza, y proteger los ecosistemas a través de procesos como la restauración. De esta forma será posible desarrollar estudios más precisos y útiles a la hora de hablar de futuras pandemias o epidemias.

En primer lugar es muy importante saber que la covid-19 no es la primera pandemia y lo más seguro es que no sea la última. Este tipo de enfermedades existen desde que los humanos comenzaron a domesticar animales para producir alimentos, pues esta cercanía se convirtió en el primer canal de transmisión de virus, bacterias o enfermedades. De hecho, The Ecologist se refiere al libro Armas, gérmenes y acero, de Jared Diamond, para explicar que incluso desde que los europeos empezaron a llegar a América, África y Australia, llevaron la viruela y el sarampión a estos nuevos territorios matando a comunidades enteras que nunca antes se habían expuesto a estas enfermedades.