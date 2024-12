Récord: incautan 26 toneladas de aletas de tiburón

Cargamento de contrabando de 26 toneladas de aletas de tiburón incatadas en Hong Kong. Foto: AFP PHOTO / HONG KONG CUSTOMS Y EXCISE DEPARTAMENT





La mayoría de las aletas pertenecían a tiburones zorro (Alopias superciliosus) o sedosos (Carcharhinus falciformis), dos especies vulnerables, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Un hombre de 57 años fue detenido y puesto en libertad bajo fianza por esta situación.

Las poblaciones de tiburones fueron diezmadas en las últimas décadas, sobre todo por la pesca para el consumo. La recuperación de aletas suele consistir en la pesca de peces, el corte de las mismas y la liberación de los peces mutilados al agua.

Las aletas secas se venden a precios altos para ser utilizadas en sopas muy populares en el sur de China. La venta y el consumo de aletas de tiburón no son ilegales en Hong Kong, pero los comercios deben tener una licencia.

¿Habría aportes del mercado ilegal colombiano?

La exportación de aletas de tiburón se encuentra prohibida en Colombia desde septiembre de 2017. Sin embargo, existen indicios sobre la existencia de tráfico ilegal hacia mercados asiáticos por territorio ecuatoriano o panameño.

"A través de Tumaco sale mucho producto ilegal hacia Ecuador. Es posible que por ahí también esté saliendo aleta de tiburón", dijo Nicolás del Castillo, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), durante una rueda de prensa realizada el 30 de octubre de 2019.

Le sugerimos: Demandan a acuario francés por la muerte de 30 tiburones martillo

El funcionario sostuvo en su momento no saber con certeza si se estaba dando o no un contrabando de aletas, pero indicó que, de ser así, serían los mismos pescadores colombianos los que estarían "haciendo la trampa". "No es que vengan extranjeros a pescar acá y luego se lleven el producido", aclaró.

Del Castillo informó que las aletas de los tiburones que son capturados incidentalmente por los cerca de 65.000 pescadores artesanales que existen en el país en las costas Pacífica y del Caribe, son consumidas en el mercado interno.