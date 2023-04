De empleadas a empresarias: la historia de tres jóvenes que volvieron exitosa una cadena de medicina estética que hoy tiene más de 20 mil clientes y 200 empleados

El 2020 marcó un antes y un después para las empresas en Colombia. Muchas no lograron sobrevivir al confinamiento impuesto por la emergencia sanitaria y tuvieron que cerrar, pero otras lograron resistir, en muchos casos transformarse y convertirse en historias inspiradoras de resiliencia. Eso fue lo que le pasó a New Body, una cadena de establecimientos dedicados al cuidado personal, que ofrece tratamientos antienvejecimiento faciales y corporales.

En sus inicios, la compañía arrancó en 2014 con 11 sedes, un número que paulatinamente fue disminuyendo por problemas administrativos. En total, quedaron con 7 sedes que luego pasaron a ser 3 con los cierres causados por la pandemia: dos en Bogotá y una en Medellín. Adicionalmente, al ver las cifras de deudas por arriendos, devoluciones a pacientes y cargas laborales por la pandemia, los socios que habían fundado la organización decidieron no responder por ella y no cumplieron con sus obligaciones. El futuro de la marca estaba en peligro.

Dania Torres, Tatiana Buitrago y Derly Farfán, que como empleadas gerenciaban las sedes, asumieron la representación legal de la compañía y el control del negocio. En ese proceso, reunieron a 47 de los mejores colaboradores con el objetivo de volver a construir las relaciones con los clientes y así cumplirles a todos los acreedores, a quienes les debían más de 3.000 millones de pesos.

El dinamismo que estas tres jóvenes, que no superaban los 30 años, le inyectaron a New Body motivó a los empleados a estar aún más comprometidos. Durante los cierres y restricciones, y por más de nueve meses, los 47 colaboradores no cobraron su salario. Incluso, ofrecieron asesoría telefónica gratuita a los pacientes que se contagiaban de coronavirus y no tenían acceso a atención médica.

“Esas 47 personas, la mayoría mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar, se merecen todo el reconocimiento. Siempre estuvieron alentándonos a seguir adelante. Con todo lo que han hecho y el conocimiento que tienen de la operación, en este momento están en posiciones clave dentro de la empresa”, asegura Dania Torres, quien hoy es directora de Talento Humano de New Body.

Durante esa época, las tres manejaron el relacionamiento con los acreedores y hasta buscaron la forma de reparar las máquinas, que son el corazón del negocio. Lo primordial era mantenerse a flote. “Los centros comerciales no dejaron de cobrar el arriendo de los locales, teníamos que seguir pagando. De igual manera, tuvimos que ponerle la cara a los 10.000 clientes que habían pagado sus tratamientos por adelantado y que no pudieron continuar”, recuerda Derly Farfán, directora Comercial.

“Los equipos que teníamos eran fabricados en Europa y los repuestos no se conseguían en Colombia. Por casualidad dimos con Javier Castillo, un trabajador incansable que lleva con nosotros más de tres años y que de una manera importante se convirtió en nuestro ángel guardián. Hoy es nuestra mano derecha y se desempeña como director de Operaciones”, asegura Farfán, quien agrega que fueron años de un trabajo 24/7, “de cumplir y hacer que el negocio funcionara para pagar más de 4.500 millones de pesos en arriendos, multas, indemnizaciones laborales y algunas de las devoluciones de pacientes”. Contar con el apoyo del 95 por ciento de sus clientes fue un aspecto clave, y hoy son los aliados.

Expandirse en Latinoamérica

Después de todos estos esfuerzos, en 2022 cerraron con 20 mil clientes y actualmente se acercan a una planta de personal de 235 empleados en las tres sedes. Esta cifra, según las empresarias, aumenta constantemente por el empuje de su fuerza comercial, que se apalanca en estrategias de marketing digital y contactos uno a uno, y porque ofrece una tecnología de vanguardia única en el país.

Según Tatiana Buitrago, directora de New Body, a través de la empresa contribuyen a mejorar el autoestima de sus usuarios, que han aumentado de manera considerable en los últimos dos años. Hoy, de los 10 mil clientes al menos el 35 por ciento son hombres, quienes obtienen resultados excepcionales con los tratamientos. “Nuestro sueño es abarcar Latinoamérica. Este año ya estuvimos explorando el mercado mexicano y vemos que tiene alto potencial. En ese país existe la cultura de la cirugía, y por eso creemos que podemos llegar como una alternativa no quirúrgica”, asegura.

Actualmente New Body es un referente no solo en su sector, sino también como un caso empresarial exitoso que genera un beneficio a la sociedad y a todos sus colaboradores. Para estas empresarias ellos son ejemplo de perseverancia, pasión y visión. La empresa trabaja en consolidar su equipo de colaboradores, y gracias a que ya saldó el 90 por ciento de sus deudas causadas por la pandemia, tienen vía libre para convertirse en el mejor club de anti envejecimiento de Colombia.

