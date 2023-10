De James Rodríguez a María Camila Osorio: el legado deportivo de Cúcuta

Glorias del tenis

No ha sido James (32 años) un soldado solitario, porque si de embajadores que llevan en su corazón los colores sangre y luto –como la bandera del departamento– es imposible no hablar de Fabiola Zuluaga, otra cucuteña, quien llegó por accidente a un lugar que la barnizaría de gloria: era tan inquieta en su niñez que sus padres, con ganas de que enfocara sus energías de una mejor manera, la metieron a hacer deporte. En esa búsqueda, el tenis la acunó, ya no como una especie de techo temporal que sirve para escampar momentáneamente de la lluvia, sino que se transformó en su vida misma. Su potencia en el saque y la fortaleza mental que siempre exhibió cada vez que pisó una cancha en distintos países, la llevaron muy lejos en su empeño.