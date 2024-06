De la Sierra Nevada de Santa Marta al mundo. La increíble historia de arhuacos que exportan café, panela y cacao a Canadá y Europa

Claribeth es hija de un santandereano y de la primera enfermera de la comunidad indígena arhuaca de Yewrwa (que en español significa templo de agua). “Me obligó a estudiar Derecho y a mi hermana Medicina. Cuando me gradué le dije: terminé la carrera y me regreso a la comunidad, como siempre nos dijiste ”, recordó.

Lideresa por naturaleza

El arranque no fue fácil, recordó Claribeth. En su caso, porque no sabía nada de café, y porque les repetían una y otra vez “que los pobres no dábamos para crear empresas; además, no teníamos para pagar una certificación orgánica que costaba muchos millones. Hace ocho años, exactamente, un tío nos prestó cinco millones para pagarla. Esto realmente nació del esfuerzo y el sacrificio de cada uno, como muchas de las grandes cosas en la vida”, contó la productora.