El Tren del Agua: la iniciativa que lleva agua potable a comunidades wayúu

Una odisea

El impacto de esta operación en las comunidades es de tal magnitud, que la población celebra cada carga, en especial los niños. Y no es para menos, pues si el líquido no llega, ellos deben caminar kilómetros para encontrar agua no apta para el consumo en arroyos aledaños y cargarla hasta la ranchería. Cerrejón ya les ha entregado más de 280 millones de litros de agua potable en más de 9 años.