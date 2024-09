¿Es posible un carbón sostenible? Esto dice una experta mundial

M. M.: Yo no creo que debamos concentrarnos en hablar de una transición energética. Creo que lo correcto sería hablar de una ‘adición energética’. Es difícil hablar de hacer una transición a algo para lo que no estamos preparados. Eso más bien haría a los países más vulnerables, energéticamente hablando.

Recordemos que la conversación en París no se trató sobre la eliminación de un combustible o una tecnología en particular, sino de la eliminación gradual de las malas tecnologías. Hablar de adición de energía implica hacerlo con un enfoque claro en innovación y tecnología, asegurándonos de que los principios de seguridad energética, acceso y fiabilidad. Ese sigue siendo el objetivo supremo.

M. M.: FutureCoal ha tomado una decisión muy clara: ser una organización multilateral y neutral. Entendemos que para algunos países el carbón es importante, pero para otros no lo es. Es muy importante analizar esto, porque no hay una única solución para todos. Así que trabajamos en construir una serie de soluciones energéticas que funcionen para cada caso en particular, que cumplan con sus ambiciones económicas y medioambientales, que creen seguridad energética, asequibilidad, fiabilidad y todo lo que acabamos de mencionar. Somos muy neutrales sobre esto porque este debate no se trata de decir que el carbón es bueno para todos. Para los países que sí es importante, tenemos la responsabilidad de apoyarlos para avanzar con la mejor tecnología disponible.