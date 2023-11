Estas son las ambiciosas propuestas de los nuevos gobernadores y alcaldes del Pacífico para superar los desafíos de la región

Sin embargo, también precisó que este tipo de acciones deben venir acompañadas de soluciones de fondo. “Es cierto que estamos llamados a la protección de los ecosistemas de la región, pero no podemos descuidar el llamado a garantizar las condiciones de vida digna de los seres humanos que la habitan. Esta zona merece todos los esfuerzos, está priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo actual con el fortalecimiento del Fondo Plan PAZcífico , que fue creado en gobiernos anteriores pero que a hoy su ejecución no llega al 50 por ciento”, destacó.

La hoja de ruta

En Chocó, la riqueza natural hace que el departamento tenga un potencial económico enorme, una ventaja a la que Nubia Córdoba, su gobernadora electa, buscará sacarle mayor provecho. “Actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, así como el etnoturismo están en capacidad de sacar a los habitantes de la pobreza y la inseguridad. Sin embargo, esto no será posible si no se atiende el retraso de la infraestructura vial. No se entiende cómo Chocó aún sigue sin terminar sus dos principales rutas de acceso desde Antioquia y Risaralda, impidiendo así explotar sus ventajas competitivas con sus costas sobre el Pacífico y el Caribe. Somos el único departamento que cuenta con este atributo y no tenemos vías al mar”, recalcó.