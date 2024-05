Estos son los planes de la primera secretaria de Turismo en la historia de Cartagena para ponerle orden a ese sector

Teresa Margarita Londoño (T.M.L.): Para mí es un honor. El alcalde Dumek Turbay creyó en mí, en que tengo esas capacidades para sacar la ciudad adelante y para mí no existe mayor agradecimiento. Me tocó tomar una decisión de familia porque yo tenía dos meses de posparto cuando me llamaron. Entonces me tocó renunciar a la licencia de maternidad, pero estoy agradecidísima por esta oportunidad y creo realmente que Cartagena tiene todo para brillar.