Expediciones gastronómicas por Medellín, una nueva forma de vivir la ciudad. Así funcionan

El recorrido dura dos horas y finaliza con un picnic compuesto por los productos que se conocieron durante la expedición. “Hay que aclarar que nosotros no consumimos lo que encontramos en la ruta porque consideramos que no tienen las condiciones de salubridad necesarias. Debido a que son frutos que están expuestos a la contaminación no cosechamos en la calle, pero tenemos una despensa con todo lo que vemos en los recorridos, entonces lo que comemos al final tiene todas las frutas de temporada y nueces locales (no nativas) como marañón, macadamia y sacha inchi, hacemos unas crispetas de colores que son deliciosas y una novedad para los niños”.