Fundación WWB Colombia, un motor de cambio para el desarrollo del Valle del Cauca

Gracias a la visión y esfuerzo de un grupo de mujeres, que se unieron para apoyar a otras mujeres, en 1982 nació en Cali la Fundación WWB Colombia. Su propósito era apoyar a emprendedoras que buscaban acceder a recursos para impulsar sus pequeños negocios. En ese entonces se hacían préstamos a quienes no podían llegar a la banca formal; con el tiempo, producto de ese buen cumplimiento, la iniciativa creció tanto que se hizo necesario crear un banco que permitiera no solo prestar, sino captar recursos y dar respuesta a la creciente demanda de emprendedoras, en busca de capital y acompañamiento para mejorar sus negocios.

“Para mí, la pobreza es no tener la capacidad de aprender, de superarse. Antes no valoraba lo que cuesta mi trabajo, pero gracias a la formación que recibí en la Fundación WWB Colombia vi más allá y dejé de llenarme de miedos. El no puedo es una frase muy pequeña para toda la capacidad que realmente tenemos”, expresó Hellen García, una emprendedora que se fortaleció, desde el ser y desde el hacer, y consolidó su sala de manicure, en la Comuna Uno de Cali.