General (r) Juvenal Díaz, gobernador de Santander, le apostará al turismo para recuperar la región que recibió “en cuidados intensivos”

Por ejemplo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento cuesta 170 mil millones de pesos, “de los cuales nosotros ponemos 150 mil millones de pesos de las regalías y el Gobierno nacional entre 20.000 y 30.000 mil millones”. Por esta razón, para el gobernador urge transitar hacia una autonomía presupuestal, “que no debe ser confundida con la descentralización, que sí se ha cumplido”.

Juvenal Díaz (J. D.): Nos tocó recibir el departamento en cuidados intensivos por varias razones, en especial la falta de planeación, que es transversal a todo el país. No estamos destinando recursos para los estudios y diseños , y se lo exigimos a los alcaldes de los municipios pequeños, a quienes les toca hasta hacer bazares para recoger plata. Luego llega el momento de ejecutar la obra y los precios de los contratistas no se ajustan a lo presupuestado. De esta realidad resultan las obras inconclusas.

J. D.: Sí, el colegio de Suaita, que seguramente fue proyectado con toda la buena intención del mundo por el anterior gobernador. El presupuesto era de 10 mil millones de pesos y debía entregarse en febrero de este año. Ahora el contratista dice que debe mover tierra y que eso cuesta unos 5 mil millones, adicionales a 10 mil millones para dos muros. A eso me refiero con ser más rigurosos con los estudios y diseños. En este caso, si accedo a incrementar los recursos, me vuelvo parte del problema, pero si lo liquido, puedo estar dejando a la comunidad sin educación y me puedo meter en un lío jurídico.