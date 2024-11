“Hace 15 años, la Universidad de Antioquia creó el primer pregrado en astronomía del país y desde entonces ya han graduado decenas de jóvenes que se han posicionado en importantes instituciones internacionales ”, comentó Pablo Cuartas, profesor y cocreador de este programa académico, que no solo abrió un espacio único de formación en ciencias del espacio, sino que “se convirtió en un trampolín que les ha permitido a los científicos con talento excepcional salir al mundo a estudiar posgrados, doctorados y hasta trabajar en proyectos de impacto global”, precisó Cuartas.

Aunque su pasión por el cosmos comenzó en su infancia en una finca cafetera de Andes, el camino que ha recorrido no ha sido fácil. “Por la situación económica de mi familia, sabía que no podría salir del país para estudiar astronomía, mis opciones eran las universidades públicas”, recordó. Así que al descubrir que la Universidad de Antioquia ofrecía ese programa, decidió aplicar, comenzando de esa forma una carrera que la ha llevado a especializarse en México, Reino Unido y Países Bajos.

Exitosos en el exterior

Estos jóvenes astrónomos se abrieron camino en escenarios internacionales gracias a la colaboración con universidades y centros de investigación de otros países. “La ciencia no se puede hacer en solitario, menos en un país donde los recursos son tan limitados como Colombia”, afirmó Cuartas.

La historia de Yenifer Angarita es un ejemplo de ese esfuerzo colaborativo: en sus años como estudiante, participó en una escuela de verano en México y, tiempo después, se ganó una beca para estudiar en Reino Unido , donde perfeccionó sus habilidades en radioastronomía. Estas experiencias no solo le permitieron ampliar su red de contactos, también aplicar las lecciones aprendidas a su propia investigación en Colombia. “Es posible lograrlo, pero es un proceso que requiere mucha motivación y perseverancia”, reconoció la científica.

Ricardo Restrepo no dudó en señalar la importancia de la calidad de la educación que recibió: “Cuando llegué a trabajar en el JPL de la Nasa, me preocupaba no tener el mismo nivel que mis colegas internacionales. Para mi sorpresa, descubrí que la formación en física y matemáticas que recibí en Colombia estaba al mismo nivel o incluso por encima de la que tenían muchos de mis compañeros”, recordó. Su historia es una prueba de cómo una formación sólida en Colombia puede abrir puertas en instituciones de élite a nivel mundial.