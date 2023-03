Orlando y Miami: las ciudades favoritas de los colombianos para invertir en finca raíz

Desde hace una década, el barranquillero Alex De La Rotta se dedica al mercado inmobiliario en Estados Unidos. Su experiencia la acumuló en dos ciudades que a su juicio tienen grandes atractivos para la compra de propiedades: Orlando y Miami. Ambas se han consolidado como mercados muy atractivos para el sector inmobiliario porque ofrecen cargas impositivas mucho más competitivas que en cualquier otra ciudad de Colombia o Latinoamérica y una valorización atractiva. “Estas son las ciudades que mejor valorización de las propiedades ofrecen. De hecho, Miami en 2022 fue la quinta ciudad mejor valorada a nivel mundial”, explicó De La Rotta.

Su principal recomendación es asesorarse con agentes que tengan experiencia con inversores extranjeros. “En la Florida hay agentes inmobiliarios por doquier, pero no todos están especializados en trabajar con personas de otros países”. De La Rotta detalló que su modelo de trabajo implica acomodarse a las necesidades de cada cliente y de acuerdo con ello diseña un plan de trabajo que se ajusta a sus posibilidades económicas y a las expectativas sobre la función de la propiedad para cada inversor. “Por eso ofrecemos asesoría en la estructuración jurídica y contable de la inversión”, agregó.

Por su experiencia, De La Rotta sabe que el interés de inversionistas latinoamericanos, especialmente colombianos, por comprar propiedades en Estados Unidos con el objetivo de dolarizar y diversificar su patrimonio no es algo nuevo. “El gobierno de este país facilita mucho el proceso al inversor extranjero, pone pocas trabas a los inversionistas en bienes raíces. No existen requisitos mínimos. Incluso, he tenido la experiencia de poder ayudar a colombianos que no tienen visa para hacer este tipo de inversiones y hasta han podido obtener financiamiento a través de bancos estadounidenses para la compra de propiedades, con tasas de interés muy atractivas y más bajas que en la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos Colombia”.

Tanto en Miami como en Orlando la tendencia actual es invertir en propiedades de renta de corto plazo, es decir, que se pueden arrendar a través de plataformas tipo Airbnb. “Como se pueden rentar por plazos cortos como si fuera un hotel, se saca un valor mucho mayor de la renta, y eso implica mejores retornos”, indicó.

Para quienes quieran conocer aún más sobre esta industria, De La Rotta cuenta con un curso totalmente gratuito compuesto por 13 módulos que se encuentran en su página web alexdelarotta.com, con los que podrá aprender las bases de cómo estructurar un negocio de este tipo. “Queremos que las personas estén educadas al respecto”, afirmó.

Adicionalmente, el próximo 29 y 30 de marzo, en el Hotel San Fernando Plaza de Medellín, Alex De La Rotta realizará una Feria Inmobiliaria, donde estará con su equipo y un grupo de profesionales, incluidos bancos y abogados tributarios y de inmigración, para dar a conocer algunos de los proyectos más atractivos de inversión en Miami y Orlando.

