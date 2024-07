¿Por qué Antioquia es el departamento con más deportistas en los Juegos Olímpicos?

“La motivación siempre ha estado a ser mejor que ayer: seguir madrugando, disfrutar día a día y que nadie me quite la sensación que tengo sobre mi bicicleta. Somos uno para el otro ”, agregó el bicicrosista.

“El atletismo representa un tema de superación personal para mí. Cuando inicié la verdad no me atraía mucho correr, pero desarrollé habilidades y lo empecé a amar. Me obsesioné con eso y cuando me di cuenta que podía ser una de las mejores exponentes de Colombia se me iluminaron los ojos y me puso a soñar mucho”, explicó Araujo al COC.