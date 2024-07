Paralímpicos París 2024: las inspiradoras historias de la delegación de atletas colombianos

Antes de ser un paratleta galardonado, Juan Esteban Bernal jugaba al fútbol con una sola pierna. En un principio utilizaba las muletas para patear el balón, pero luego le parecieron inservibles y las arrojó al suelo. Se quedó quieto en la portería y comenzó a meterle las manos a la pelota. Era el portero favorito del pueblo, todos lo llamaban. En 2024 Bernal clasificó a los Juegos Paralímpicos de París en la categoría de paratriatlón.

Bernal nació en Manizales, pero se crió en Chinchiná, Caldas. Estudió para ser mecánico industrial. También fue nadador y futbolista aficionado, pero nunca se le cruzó por la cabeza ser un deportista de alto rendimiento; incluso, ignoraba la existencia del triatlón. Nunca pensó que podría cambiarle la vida.

“Yo conocía los deportes por separado. No sabía que había un deporte que agrupara natación, ciclismo y atletismo, pero me lancé. Fue algo que nunca pude lograr con las dos piernas”, comentó el deportista.

Bernal acumula dos medallas de oro y una de plata. | Foto: Cortesía

Del 28 de agosto al 8 de septiembre se llevarán a cabo los Juegos Paralímpicos de París 2024 en Francia. El prestigioso evento deportivo reunirá a más de 4 mil atletas paralímpicos que participarán en las categorías de baloncesto en silla de ruedas, boccia, fútbol para ciegos, paratletismo, paraciclismo, paranatación, paratriatlón, entre muchas otras.

La delegación de Colombia contará con la participación de 75 deportistas, entre los que sobresalen paratletas con carreras consolidadas y talentos prometedores.

La ceremonia de apertura será el 28 de agosto en el corazón de París, entre la Plaza de La Concordia y los Campos Elíseos. “El deporte comenzará al día siguiente de la ceremonia, con 11 deportes paralímpicos en exhibición desde el primer día de competencia. Uno de esos es el rugby en silla de rueda”, mencionaron desde la organización del evento.

Los Juegos Paralímpicos de París vincularán a 185 Comités Paralímpicos Nacionales y congregará a más de 3 millones de espectadores a lo largo de 11 días de competencia. Entre sus patrocinadores se encuentran las multinacionales P&G, AirBnB, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Visa, entre otras.

En Colombia, la aerolínea francesa Air France firmó una alianza con el Comité Paralímpico Colombiano para esta edición de los Juegos. En esta colaboración, más de 70 atletas viajarán con la aerolínea internacional, asegurando su arribo a París en las mejores condiciones para representar al país.

Tierra de soñadores

Bernal es un hombre que persigue un sueño: lograr la presea dorada en los Juegos de París. Con una seguridad imperturbable, el paratleta afirma que el triatlón es un deporte de acumulación y que es inevitable, casi obligatorio, entrenar todos los días las tres disciplinas que conforman su categoría.

“Los Juegos Paralímpicos son más que un simple acontecimiento deportivo: ofrecen una oportunidad única para centrar la atención del mundo en el deporte y la discapacidad, inspirar a las personas, provocar un cambio social y promover oportunidades profesionales”, señalaron desde la organización.

“Yo tengo una hija, se llama Abigail, tiene seis añitos. Para mí la satisfacción más grande es que ella me felicite por participar, que me vea con admiración por poder representar al país. Es un sueño cumplido, que no todos tienen la fortuna de experimentar. Yo era un niño muy tímido, pero ella no, ella grita y me abraza feliz al saber esas cosas”, relató Bernal.

El paratleta Esteban Bernal ha ganado dos medallas de oro: una en los Juegos Paranacionales de 2023 y otra en la Copa Continental. Su medalla de plata la consiguió en la Copa del Mundo de Triatlón Paralímpico Taranto de 2024.

Los Juegos Paralímpicos de París vincularán a 185 Comités Paralímpicos Nacionales. | Foto: Liga de Paratletismo Valle del Cauca

Entre los demás colombianos clasificados en los Paralímpicos 2024 se destacan los deportistas Érica Castaño, María Mónica Daza y Carlos Serrano.

María Mónica Daza ha vivido toda su vida en Puerto Gaitán, Meta. Es paratleta de tiro con arco y en 2020 representó a Colombia en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Este legendario deporte le ofreció a Daza la oportunidad de reinventarse luego de un inesperado accidente que la dejó sin la movilidad inferior.

“Después de mi accidente, nunca me incliné por practicar ningún deporte ni por hacer nada por mí misma. El día que descubrí el tiro con arco me acerqué al entrenador y le dije que quería practicar. Él me respondió que en enero comenzaban y en enero ya estaba allá”, comentó Daza.

La primera flecha que disparó la enamoró. “Me enamoré con ese primer tiro. Uno siente muchas emociones cuando está en la línea de tiro, pero es un deporte de mucha concentración y repetición. Muy técnico. Cualquier error, cualquier parpadeo que usted haga a la hora del disparo es fatal”, afirmó la paratleta.

En 2023 Daza obtuvo la medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos de Chile y esto la condujo a clasificar a los Paralímpicos de París. Su destacada actuación la convirtió en la mejor arquera del continente y llegó a estar entre las 50 mejores del mundo “con un promedio de flecha de 7,5, además de tener un porcentaje de victorias del 67%”, explicaron desde el Comité Paralímpico Colombiano.

Los Paralímpicos de París reunirán a más de 4 mil atletas. | Foto: Liga de Paratletismo Valle del Cauca

“Visitar ciudades como Tokio o República Checa es una experiencia muy bonita. Te llena de muchísima motivación y sobre todo de conocimiento sobre el deporte, de amor, para poder decir que mis sueños se han cumplido gracias al deporte”, concluyó Daza.

La paratleta lanzadora de jabalina y disco Érika Castaño opina algo parecido. Si se le pregunta por el significado del deporte en su vida, responderá inmediatamente que este la rescató del momento más difícil. La salvó.

“Yo siempre he dicho que el deporte me salvó la vida. Llegó a mí en un momento de confusión muy grande, recién había quedado con la discapacidad de la silla de ruedas. El deporte me lo ha dado todo”, reconoció Castaño.

Érica Castaño es una paratleta de campo, nacida en Medellín. Dice que le gustaría ser recordada como una mujer que luchó por la igualdad de las personas en condición de discapacidad. Ha participado en campeonatos mundiales en Londres, Dubái y París. En 2016, obtuvo el cuarto lugar en lanzamiento de Disco F56 en los Paralímpicos de Río.