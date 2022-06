Restauración ambiental: el aporte de la minería de cobre en el Chocó

Más de 30.000 árboles nativos en proceso de siembra en 40 hectáreas del Chocó biogeográfico, incorporación de mejores prácticas sociales y ambientales, apoyo a iniciativas de la comunidad y fomento de empleo y alianzas con organizaciones territoriales que acompañan y fortalecen procesos operativos. Estas son algunas de las acciones en sostenibilidad que adelanta Minera Cobre de Colombia (MCC) en las fases tempranas de su actividad exploratoria en el país.

Las áreas de bosques naturales y su riqueza en biodiversidad son sin duda parte del capital natural del Chocó biogeográfico, que requiere de la presencia institucional para garantizar su sostenibilidad.

“Nuestras relaciones con las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas presentes en el territorio se basan en el respeto y la confianza; promovemos actividades incluyentes en las que participan diferentes actores sociales, conociendo sus perspectivas y opiniones sobre el manejo del territorio en concordancia con sus realidades socioculturales, con el propósito de mejorar su bienestar. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales”, asegura el presidente de MCC, Hamyr González.

Las acciones y el apoyo a estrategias de restauración ambiental, que comprenden producción de material vegetal, preparación de suelos, siembra, mantenimiento y monitoreo en conjunto con las comunidades y entidades especializadas, garantizan una gestión sostenible. “Tenemos claro que la conservación del ambiente a través de medidas de manejo ambiental tiene una directa relación con la sostenibilidad para generaciones futuras”, asegura el ejecutivo. De igual manera, la compañía tiene clara la ruta hacia la creación de capacidades locales mediante el encadenamiento productivo y la integración de personas del entorno local a sus actividades. La innovación tecnológica también forma parte del compromiso con la sostenibilidad.

Hamyr González, presidente de MCC. - Foto: Guillermo Torres

Mineral verde

El cobre es el ‘mineral verde’ que llevará la economía global a cero emisiones netas. Se estima que hacia 2030 la demanda de cobre para la transición energética crecerá casi un 600 por ciento, hasta los 5,4 millones de toneladas, y un 900 por ciento, hasta los 8,7 millones de toneladas, en caso de que se incremente el plan de uso de tecnologías verdes (‘Copper is the New Oil’, Goldman Sachs, abril 13 de 2021).

Colombia tiene la última reserva de pórfidos de cobre sin explotar más importante de América Latina en la cordillera de los Andes. En la cordillera Occidental, el Batolito de Mandé, ubicado en los departamentos de Antioquia y Chocó, es considerada una franja de alta prospectividad cuprífera con depósitos polimetálicos.

‘Conduciendo el futuro’ del cobre de la mano de la sostenibilidad moviliza las acciones de Minera Cobre en el país, una empresa que cuenta con la capacidad técnica y financiera para impulsar la etapa de exploración minera en la cordillera Occidental y seguir aportando de esa manera al conocimiento geológico y al desarrollo nacional.

*Contenido elaborado con apoyo de Minera Cobre de Colombia

