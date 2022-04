Industria del cobre: con el foco puesto en la transición energética y la reforestación

¿Cuál es la relación entre el cobre y las metas de cambio climático?

Hamyr González: Estimaciones serias y confiables suponen que la oferta mundial de cobre tendrá que duplicarse en los próximos 30 años para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Para lograr esto se requiere cobre. Colombia necesita impulsar una nueva industria que, gestionada de forma responsable, permita dar el salto hacia la transición energética. Si no lo hacemos en los próximos diez años, nuestros compromisos ambientales no podrán cumplirse, y el mundo más verde y sostenible que todos queremos no será una realidad.

Especial Acción Climática Minera Cobre - Foto: Esteban Vega

¿Por qué se requiere cobre para cumplir con las metas de cambio climático?

H.G.: La producción de energía renovable está asociada, principalmente, a la producción de energía solar y eólica, y a vehículos eléctricos y su infraestructura de recarga. Esto supone una alta demanda de cobre, tanto para movilidad como para la generación a través de estas fuentes de energía limpia.

¿Qué otras acciones adelanta Minera Cobre de Colombia para el cumplimiento de estas metas?

H.G.: La empresa adelanta un programa de siembra de 16.000 árboles, que se ampliará en 14.000 más, para contribuir con la meta del país de reducir la deforestación. En el área de protección de bosques, estamos en proceso de vinculación a un proyecto de pago por servicios ambientales y de generación de bonos de carbono para ser reinvertidos en las comunidades protectoras de bosques. Nuestro compromiso es que estas iniciativas trasciendan en el tiempo y sean una referencia en la industria.

Si Colombia hoy no es un actor en la producción de cobre, ¿por qué estamos hablando de su potencial ahora?

H.G.: Con un trabajo serio y con altos estándares de sostenibilidad, el país podría entrar por la puerta grande del mercado del cobre a nivel regional y global. Esta industria podría en el mediano plazo, diez a 15 años, ser la segunda fuente de ingresos por exportaciones de Colombia. Para esto, es necesario establecer la potencialidad del país y confirmar las reservas.

Tres datos relevantes sobre el cobre

1. Una turbina eólica que genera 3 megavatios, en promedio, y puede suministrar energía a más de 3.300 hogares, contiene hasta 4,7 toneladas de cobre.

2. La capacidad de generación energética a partir de fuentes renovables crecerá 50 por ciento en cinco años por la instalación de paneles solares fotovoltaicos y sistemas eólicos, según la Agencia Internacional de Energía.

3. Un carro eléctrico, alimentado por batería, contiene cerca de 90 kilos de cobre; para un autobús totalmente eléctrico se necesitan cerca de 400 kilos.

*Contenido elaborado con apoyo de Minera Cobre