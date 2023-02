“Somos la voz de las regiones y queremos despejar dudas sobre los cambios que propone el Gobierno con las reformas”: nuevo presidente de la Federación Nacional de Departamentos

Durante la Asamblea de Gobernadores que se celebró en Bogotá, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, fue elegido como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND) para el 2023.

Durante la posesión, Jaramillo aseguró que trabajará incansablemente. “No debemos olvidar a la Colombia que nos sigue reclamando justicia, y es nuestra responsabilidad trabajar juntos para lograrlo. Hoy no solo represento al departamento que me vio nacer; represento a una nación. Desde hoy, estaré al servicio de cada uno de los gobernadores para cumplir con sus objetivos y metas”, agregó.

El nuevo presidente de la FND conversó con SEMANA sobre los desafíos y tareas que liderará al frente de la entidad.

¿Cómo recibe la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos?

ROBERTO JAIRO JARAMILLO: El departamento del Quindío nunca había alcanzado tan alta designación. La FND se consolida cada vez más como un grupo sólido, independiente, con autonomía y que conoce absolutamente todas las problemáticas de las regiones, por eso los gobernadores hemos puesto al servicio nuestros tres años de experiencia con el fin de que el Gobierno nacional sepa de primera mano cuales son las necesidades de cada uno de los territorios. Mis expectativas son altas y llego a la presidencia con un perfil de conciliación y de trabajar conjuntamente.

¿De qué manera se articularán los esfuerzos que lidera la Federación con los planes del Gobierno nacional?

R.J.J.: Las expectativas son muy altas. Hemos tenido la mejor disposición para unir los lazos con el Gobierno y tratar de trabajar conjuntamente en este país de regiones que tiene una gran diversidad cultural. Lo importante es ser vocero de todas las regiones. Yo no vengo a traer las problemáticas o soluciones propuestas para el departamento del Quindío, por el contrario, la idea es ser un enlace entre todas las gobernaciones y el Gobierno nacional.

¿Qué metas se ha propuesto como presidente de la Federación?

R.J.J.: El 2023 es un año de muchas convulsiones. Ya pasamos por una pandemia, estallido social, ola invernal, y ahora vienen dos temas claves: la Ley de Garantías y las elecciones regionales. Por eso, la gran meta de este año es ser objetivos con lo que plantean la reforma a la salud, la reforma tributaria y las propuestas que tiene el Gobierno. Hemos sido enfáticos en que a lo bueno debemos llamarlo bueno, tratar de que lo que funciona bien se deje quieto y trabajar para arreglar lo que no está funcionando. Somos la voz de las regiones así que queremos despejar dudas e inquietudes sobre estos cambios.

¿De qué manera su experiencia como gobernador del Quindío puede fortalecer su gestión como presidente de la Federación?

R.J.J.: El Quindío es un departamento chiquito pero tiene mucho para mostrar. La experiencia que hemos tenido ha permitido apostarle a la creación de un territorio de paz. Además, la inversión histórica de un billón de pesos hizo que pudiéramos incrementar la competitividad, el bienestar del territorio, el mejoramiento de las vías, el desarrollo de recintos gastronómicos, colegios, centros sociales, coliseos y el turismo comunitario. Ahora, queremos demostrar que el país puede aprovechar su diversidad y su amplia oferta para convertirse en embajador del turismo. Esa es la invitación que le estamos haciendo a las gobernaciones.

El Quindío, junto con Risaralda y Caldas, tiene el gran reto de ser anfitrión de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Esto nos ha permitido fortalecernos en escenarios deportivos y en el desarrollo de ligas. También somos un territorio que le está apostando a la incorporación de aulas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para que los niños de las regiones tengan la oportunidad de utilizar la misma tecnología que tienen en los países desarrollados como Singapur o Canadá.

Uno de los propósitos de la Federación es apoyar la formalización empresarial, por ejemplo, de las bebidas artesanales. ¿Cómo avanzará en esta tarea?

R.J.J.: A eso le tenemos que apuntar en todas las regiones. Colombia se está convirtiendo en un destino turístico muy visible, y las bebidas artesanales y ancestrales son protagonistas en la oferta gastronómica. Por eso desde la FND queremos apostarle a la formalización; lo que permite garantizar un buen producto para los consumidores, que también pague los respectivos impuestos.

