Fútbol femenino: así nació la primera revista colombiana especializada en este deporte

Nathalia Prieto estudió comunicación social pero su gran pasión es el fútbol. Como jugadora pudo comprobar el poco apoyo y visibilidad que reciben las mujeres que deciden dedicarse profesionalmente a este deporte. “Como futbolista tengo solo dos o tres fotos, eso me dio la ambición para hacer algo grande”. Y lo hizo creando la primera revista especializada en fútbol femenino de Colombia.

El sueño arrancó en 2012 cuando aún no existía una liga profesional, acercándose a torneos y a las pocas escuelas que le enseñaban a mujeres. En ese entonces hacía los cubrimientos solamente a través de Facebook. En 2016 nació Fémina Fútbol, una página web que montó junto a Francisco Díaz. Un año más tarde, con el comienzo de la primera liga profesional femenina de fútbol en Colombia, también se abrió la posibilidad de llevar a otro nivel el cubrimiento de este deporte.

“Lanzamos un producto que no existía en el país en ese momento: una revista dedicada al fútbol femenino. En ese momento el cubrimiento era escaso y lo que había era muy light. Yo quería darle un enfoque más periodístico”, recuerda.

En ese camino, al que se han ido uniendo lentamente colegas y otros medios, cuenta que lo más difícil ha sido demostrar que las mujeres también pueden jugar fútbol. “Ese ha sido uno de nuestros grandes logros: demostrar que sí tienen técnica para este deporte y cambiar los imaginarios”.

Nathalia reconoce que la gente se ha acercado mucho más a este deporte e incluso ya existen otros medios y secciones dedicadas al fútbol femenino. “Celebro lo que presencié con la Copa América en nuestro país, había muchos aficionados y medios, como nunca había visto”.

Goles y más goles

Por supuesto, aún hay un largo camino por recorrer. Si se compara Colombia con México, por ejemplo, las diferencias son grandes. Según Prieto, la razón principal es la falta de organización. “En nuestro país cada año el formato y la duración de las ligas varían mucho. No hay consistencia. No se sabe la cantidad de equipos que jugarán. Se habla de que no hay recursos ni patrocinadores, pero sé que hay marcas a las que les interesa, pero como la liga no se ha consolidado, eso lo dificulta mucho más. La evolución de México, cuya liga inició en el mismo año que la nuestra, ha sido gracias a la organización” afirma.

A pesar de lo anterior, Prieto asegura que se ha evidenciado que Colombia cuenta con un talento maravilloso en el fútbol femenino. “Viendo lo que hay en la Selecciones Sub 17, Sub 20 y Mayores y lo que se hace desde formación creo que estamos por buen camino. Escuelas como Atlas o Formas Íntimas vienen haciendo un gran trabajo”.

De hecho, gracias al esfuerzo de sus jugadores el país se abrió espacio en el fútbol femenino a nivel mundial y el gran ejemplo es la llegada de Linda Caicedo al Real Madrid. “Estoy segura que va a brillar. Además están Leicy Santos en el Atlético de Madrid, donde es titular indiscutible; Maira Ramírez, una de las goleadoras del Levante; y Manuela Vanegas en la Real Sociedad, que ha competido en la Champions. Son ya varias colombianas las que lo están haciendo muy bien”, agrega la periodista.

¿Que viene para uno de los primeros medios especializados en este deporte? Nathalia dice que quiere consolidar a Fémina Fútbol como algo más que un medio de comunicación. El objetivo es convertirlo en una plataforma para el desarrollo del fútbol femenino.

“Para eso queremos continuar con los eventos de premiación, que ayudan a reconocer el trabajo de las jugadoras, directores técnicos y todos los que trabajan por esto. Además de los foros de formación, que han permitido traer a grandes figuras para aprender de ellas, algo que ya hemos venido haciendo”, concluye.