Una líder de talento humano que transforma el entorno laboral

Perfil

El aprendizaje permanente y una trayectoria de 27 años me han dado las herramientas y los conocimientos necesarios. Estudié Psicología en la Universidad Javeriana, tengo un diplomado en Relaciones Laborales y una especialización en Gerencia y Desarrollo Organizacional de la Universidad del Rosario. He participado en talleres, cursos y entrenamientos, como el programa de evaluación por competencias de Hay Group y el programa de desarrollo gerencial de Los Andes. Tengo claridad sobre el impacto de mi rol en la organización. Esto me sirve para comprender y analizar la información que los candidatos transmiten y realizar entrevistas efectivas. Además, siempre actúo de la mano del equipo y basada en un amplio conocimiento del mercado.