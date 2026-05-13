Cuando una madre escucha por primera vez que su hijo tiene una condición neurológica, su mundo se reorganiza en segundos. No de manera metafórica: literalmente. El cerebro humano bajo impacto emocional severo reordena prioridades, suprime funciones y activa mecanismos de supervivencia. Ella sale de esa consulta con un papel en la mano, un nombre clínico que no conocía, y la certeza de que nada volverá a ser como antes. El sistema, en ese momento, ya está pensando en el siguiente paciente.

Colombia tiene serios avances en detección temprana y atención de condiciones del neurodesarrollo infantil. Pero tiene un vacío profundo en algo que no aparece en ningún indicador: el acompañamiento real a las familias. Porque un niño con una condición neurológica no es solo un paciente. Es el centro de un ecosistema familiar que, si no recibe apoyo, colapsa. Y cuando ese ecosistema colapsa, el niño también lo hace.

Una de las realidades menos visibles es el nivel de agotamiento emocional que enfrentan muchas madres durante este proceso. A la incertidumbre del diagnóstico se suman las exigencias económicas, los trámites interminables y la responsabilidad de sostener emocionalmente a toda la familia, incluso cuando ellas mismas apenas logran sostenerse. Y esto no es una percepción: los cuidadores primarios de niños con condiciones crónicas presentan tasas significativamente más altas de ansiedad, depresión y burnout que la población general. Es una crisis silenciosa que ocurre en miles de hogares colombianos, puertas adentro, sin diagnóstico y sin atención.

El dolor de un corazón de madre no tiene código de diagnóstico. Pero existe, pesa, y necesita ser reconocido. A veces olvidamos que los niños también leen el miedo, el cansancio y la angustia de los adultos que los rodean. Ningún tratamiento puede reemplazar la tranquilidad que transmite un cuidador emocionalmente sostenido. Por eso, Colombia puede hacer algo diferente: decidir que quien cuida también merece ser cuidado. Eso no requiere más tecnología. Requiere más humanidad. Y eso, a diferencia de muchas cosas en salud, no cuesta más. Cuesta decidirlo.

Milena Gómez de la Hoz, CEO y fundadora de Neuroavances