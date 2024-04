Abogado de Edwin Arrieta habló con SEMANA y lanzó alerta por juicio a Daniel Sancho: “Solo esperamos dolor. Hay que estar preparados”

El asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, en agosto de 2023 en la isla de Koh Phagan en Tailandia, ha trascendido fronteras y se ha convertido en uno de los casos mediáticos más sonados a nivel internacional, donde está acusado Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho.

El juicio contra el chef Daniel Sancho, que se adelanta en el Tribunal Provincial de Samui, arrancó en firme el pasado 9 de abril, y desde entonces se han venido escuchando las voces de todas las personas que han sido involucradas en el tema, en busca de hacer justicia con el cirujano colombiano.

Juan Gonzalo Ospina ha sido enfático en la defensa de Edwin Arrieta, mientras que los abogados de Daniel Sancho aseguran que el crimen no fue premeditado como señala la Fiscalía. | Foto: Archivo personal

El español iba a declarar en el juicio el pasado jueves, pero un problema con el aire acondicionado en la Corte hizo que se interrumpiera la sesión y esta semana se reanudaría.

Juan Gonzalo Ospina es el abogado colombo-español que tiene a su cargo la defensa de la familia del médico colombiano que vivía en España, con quien SEMANA dialogó en exclusiva sobre lo que ha venido pasando en esta etapa del juicio y las preocupaciones que lo rodean.

El juicio será a puerta cerrada. Un policía se encuentra afuera del tribunal antes del primer día de interrogatorio de testigos para el juicio de Daniel Sancho Bronchalo, acusado de matar al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga en la isla de Koh Pha Ngan en agosto de 2023, en el Tribunal Provincial de Koh Samui en abril. | Foto: AFP

Aunque Ospina, quien declaró por la familia Arrieta el pasado miércoles en Tailandia, es enfático en señalar que regresó satisfecho por el trabajo que ha venido realizando, no ocultó la preocupación por lo que viene ocurriendo en torno al juicio oral, así como a la actitud que ha mostrado Daniel Sancho frente al proceso.

“Sí es cierto que tenemos actualmente inquietudes, porque hay ciertas cuestiones que hemos estado observando y que en un principio pensábamos que eran casualidades, pero que en los últimos días ya son demasiadas y nos llaman mucho la atención, siempre van a favor de Daniel Sancho”, manifestó.

Entre estas, el abogado se refirió en un primer punto a la “fuente de desinformación por parte de ciertos sectores”, haciendo alusión a que señalan que hay “noticias nuevas en el caso”, cuando, según el penalista, “todo lo que hay ya es viejo, intentando dar un punto de vista sesgado para vencer las tesis en la opinión pública de la acusación”.

En diálogo con SEMANA, Ospina se fue de frente contra el aplazamiento en la declaración de Daniel Sancho, que estaba programada para el pasado 25 de abril, debido a la falta de aire acondicionado en la sala tras el fallo eléctrico que ha dejado a la corte de Koh Samui sin electricidad y sin aire acondicionado, teniendo en cuenta que Tailandia se encuentra en la estación más calurosa del año.

“Me llama poderosamente la atención esta circunstancia, porque él tenía que haber declarado el jueves. El miércoles yo declaré sin aire acondicionado, sin luz, y no hubo ningún problema, y el jueves por la mañana declaran dos policías sin aire acondicionado y sin luz y no hay ningún problema, pero cuando tiene que declarar Sancho se suspende el juicio”, le dijo a SEMANA.

El actor español Rodolfo Sancho (camisa blanca) llega al tribunal para asistir al juicio de su hijo Daniel Sancho Bronchalo, acusado de matar al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga y se expone a una pena de muerte como condena. Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP. | Foto: AFP

Ospina fue enfático en afirmar que “Daniel Sancho tiene derecho a la defensa y lo respetamos; sin embargo, cuando el derecho a la defensa empieza a verse beneficiado por acciones que en derecho son difíciles de justificar, a mí eso no me gusta”.

¿Cuál es el papel del vicecónsul de España en Tailandia?

El abogado defensor de la familia de Edwin Arrieta también mostró su inconformismo por el papel que podría estar jugando el vicecónsul de España en Tailandia, quien, según Ospina, no se entiende en qué condición está asistiendo a esta etapa de juicio oral, por lo que cuestionó fuertemente sobre esto.

“Se sienta con la familia Sancho, se sienta con los padres de Sancho, este vicecónsul está presente en todas las sesiones del juicio”, señaló el abogado, quien se preguntó: “¿Es una decisión oficial del Gobierno de España? ¿El Ministerio de Asuntos Exteriores avala esta decisión? ¿Va en concepto de qué, de observador internacional?”.

“No me gusta y voy a investigar y plantaré las denuncias oportunas. Esto no me gusta nada. La defensa del señor Sancho dice que la Fiscalía está cambiando o ve más complicada la teoría del asesinato con premeditación, lo cual me hace pensar mucho, porque no han cambiado las pruebas de la Fiscalía”, dijo.

Ospina insistió en que como abogados deben respetar una decisión judicial justa, entendida como el fruto del análisis de las pruebas practicadas en el juicio oral, “pero lo que a mí me inquieta y me preocupa hoy son todas estas cuestiones que me hacen pensar que tal vez la sentencia que puede llegar no esté estrictamente motivada en la lógica”.

“Estoy muy inquieto, porque yo no busco venganza, busco justicia, pero que la sentencia esté justificada por causas legales, no de posibles influencias externas”, reiteró el abogado de la familia Arrieta en diálogo con SEMANA.

Darlin Arrieta contó que se comunicó con el chef español vía Instagram preguntando por su hermano. Foto: @deviernestv | Foto: @deviernestv

Frente a la situación por la que está atravesando la familia del cirujano colombiano, el abogado señaló que es “muy difícil, porque son muchos aspectos que tal vez se quedan con la visión superficial, la del asesinato de un colombiano en Tailandia”, pero para Ospina, “nadie se pone a pensar lo que tiene que estar viviendo la familia Arrieta, una familia humilde, trabajadora, que aparece en el ojo del huracán”.

Sobre su hermana Darling Arrieta, el abogado resaltó que ella ha tenido que salir últimamente a los medios de comunicación españoles a reaccionar frente al reportaje que salió en HBO, en donde Rodolfo Sancho se refería a Edwin Arrieta como “este tipo”.

Y es que ante los mensajes que están circulando de las conversaciones que sostuvieron Sancho y Arrieta por WhatsApp o de la misma hermana del médico cuando no lo encontraba y se contactó con el chef, el abogado señaló que hay muchas de esas conversaciones que se encontraron en el celular y la familia decidió no publicarlos para no afectar más a los padres del cirujano.

Daniel Sancho no ha dado muestra de arrepentimiento

Juan Gonzalo Ospina fue claro en afirmar, frente a la posición que ha asumido Daniel Sancho, que este hombre no ha mostrado el más mínimo interés en “pedir perdón”, así como tampoco “ha dado muestra de arrepentimiento”, ya que “pregunta a los testigos con un tono desafiante y eso es una realidad objetiva”.

Sobre lo que viene en la declaración de Sancho, el penalista fue enfático en afirmar que no esperan “más que haya dolor, estamos convencidos de que va a aumentar el dolor de la familia, va a venir a justificar lo que hizo, va a venir a buscar coartadas de lo que hizo y va a preferir una seria de declaraciones en contra del honor del señor Arrieta”.

“Solo esperamos dolor y hay que estar preparados para ello. Sobre su declaración, nosotros como abogados, que ejercemos la acusación, estaremos muy pendientes, muy atentos para buscar las contradicciones que pueda haber con el fin de demostrar al juez lo contrario”, sentenció en SEMANA.