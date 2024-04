La hermana de Edwin Arrieta contó la conversación que sostuvo con Daniel Sancho: “Me dijo que se habían tomado setas alucinógenas”

“No hay sentimientos. Él sale sonriente y feliz y no sabe que hay unos padres en otro lugar del mundo, de una tercera edad, que no van a volver a ver a su hij o ”, expresó.

La conversación con Daniel Sancho: “se habían tomado unas setas alucinógenas”

Sancho le insiste que no sabe donde está, por lo que ella opta por averiguar cómo encontrar a su hermano y halla que en la cárcel hay un detenido con el mismo nombre de su hermano y le vuelve a escribir a Sancho: “Él me dijo que se duchaba e iba”, pero más tarde le dice que no es su hermano, sino un peruano.

Las sospechas sobre Sancho

Comenta que habla con una amiga, quien le redacta una carta para mandarla al consulado para informarles de que lo está buscando y no lo encuentra, además de exigir que no le permitan a Sancho salir del país, pues es la única persona que estuvo con su hermano.

“Sospecho de él porque no es normal que yo esté con un amigo en un país que no es el nuestro y que no haya hecho el check-in en el hotel y no vayas a reportar que no aparece inmediatamente”, explicó Arrieta.