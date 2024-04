Hermana de Edwin Arrieta indignada por las palabras del padre de Daniel Sancho en un documental, pide respeto por la muerte del cirujano

En medio del juicio que se viene desarrollando en Tailandia contra Daniel Sancho, responsable de la muerte de Edwin Arrieta, salió a la luz un documental sobre el caso en el que el padre del chef español, Rodolfo Sancho, reveló cómo se enteró de la detención de su hijo y del crimen por el que hoy se enfrenta a la pena de muerte. Las declaraciones del actor no sentaron nada bien en el entorno de la familia del médico que hoy pide respeto.

En su relato, Rodolfo empieza recordando cuándo y a través de quién se enteró de que su hijo había sido detenido en Tailandia por asesinato: “El mismo día 5 (de agosto) me llamó mi hermano Félix muy shockeado y preocupado. Tardó en decirme exactamente lo que estaba pasando. Yo le acabé preguntando: ‘¿Pero está vivo?’. Y él me dice que sí, pero es que ‘ha pasado esto, yo te lo mando y tal’. Y me lo mandó y lo leí”.