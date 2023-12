Alerta en panamá por caso de virus equino detectado en un migrante que viajaba por el Darién; Uruguay y Argentina también la identificaron

Enfermedad viral equina detectada en Uruguay y Argentina

Aunque existen vacunas para caballos, no hay vacunas para humanos. Las vacunas equinas solo previenen las variantes del Oeste y del Este, no la variante Venezolana, la más fuerte. La mayoría de los caballos no se vacunan, a excepción de los deportivos, que deben hacerlo para competir. Jorge Viera señaló que la mayoría de los 11.000 caballos deportivos identificados están vacunados, pero el desafío radica en que las vacunas no detienen la circulación del virus, que es transmitido por varias especies de mosquitos.