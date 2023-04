Alerta: ¿vientos de guerra? Xi Jinping insta al Ejército chino para un “combate real”

El presidente de China, Xi Jinping, exhortó al Ejército a entrenarse para el “combate real”, a días de que ese país pusiera en marcha maniobras militares que aseguró haber finalizado con éxito. Las palabras del mandatario llegan cuando se elevan las tensiones con Taiwán, región que se declara autónoma.

El ejército debe “defender con determinación la soberanía territorial y los intereses marítimos de China y esforzarse por proteger la estabilidad periférica en general”, fueron las palabras de Jinping durante una visita a una base naval en el sur, pese a que no se refirió abiertamente a la isla, según declaraciones transmitidas en esta jornada por CCTV.

El gobierno del presidente chino, Xi Jinping, dijo que el país tomará "medidas enérgicas" para proteger la soberanía nacional (imagen de referencia). - Foto: Reuters / Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool

Jinping también hizo un llamado a las fuerzas armadas para que potencien “el entrenamiento militar orientado al combate real”. Las declaraciones, que se conocieron este miércoles, fueron hechas un día antes por el mandatario, luego de que los militares de su país llevaran a cabo tres días de maniobras en las inmediaciones de Taiwán, en las que probó un cerco a la isla del gobierno de Tsai Ing-wen.

¿Por qué se han agudizado las tensiones?

El ‘gigante asiático’ se mantiene en que la isla hace parte de su territorio, pese a no haberla podido anexar oficialmente; sin embargo, continúa ‘firme’ y no la reconocerá como soberana. Tanto Taiwán como China están separados desde 1949, cuando los comunistas se quedaron con la victoria en la guerra civil, lo que obligó a los nacionalistas del Kuomintang a refugiarse en la isla.

La política exterior de la potencia asiática está basada en el precepto de “una sola China”, razón por la cual se opone a que países con los que mantiene algún vínculo tengan también relación con Taipéi. En ese sentido, el encuentro que recientemente sostuvo la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara Baja estadounidense, Kevin McCarthy, fue catalogado como un acto de ‘provocación’ que agudiza, a la vez, los ánimos con Washington.

Como respuesta, el gobierno de Xi Jinping dio ‘luz verde’ a sus ejercicios militares. Estos incluyeron el despliegue de buques de guerra y aviones cazas en una operación concluida el lunes 10 de abril. No obstante; Taipéi dijo este martes que la nación con la que libra un conflicto “movilizó aviación militar y cruzó la línea mediana desde el norte, el centro y el sur”.

Buques de la Armada de Taiwán participan en un ejercicio militar en la isla (archivo). - Foto: Reuters / AGENCIA DE NOTICIAS MILITARES

¿Macron marca distancia con EE. UU.?

El presidente francés, Emmanuel Macron, marcó distancia frente a las hostilidades que libran las zonas asiáticas y, tal cual aseguró durante su visita a China, nuevamente abogó por el statu quo. “Ser un aliado no significa ser un vasallo. Ser aliado (...) no significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos”, dijo el mandatario galo, en alusión a las críticas de Estados Unidos por su posición.

Una vez volvió a París, Macron consideró que la Unión Europea debería mantenerse ‘al margen’ sobre la tensión en Asia, de manera que no sentara postura con ninguna de las partes. Así lo expresó en declaraciones al medio estadounidense Politico y al diario francés Les Échos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó China en medio de las tensiones que vive ese país con Estados Unidos por cuenta de Taiwán. - Foto: Reuters / Jacques Witt/Pool

El vocero del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, destacó el pronunciamiento de Macron y dijo que este reflejaba una oposición a “la confrontación de bloques (...). Desde nuestro punto de vista, algunos países son reacios a ver cómo otros son independientes y a menudo buscan presionar”, afirmó.

Para Pekín, la visita del europeo a ese territorio fue “un éxito”. Wenbin agregó que dicho viaje allanó el camino para “importantes” acuerdos e “inyectó un nuevo impulso” en la cooperación de ambos países y la Unión Europea.

*Con información de AFP y Europa Press.