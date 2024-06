México hace historia con su primera presidenta mujer. “No llego sola. Llegamos todas”. ¿Qué significa?

“México ya no se escribe con M de machismo (...) se escribe con M de madre y M de mujer”, dijo hace un año Claudia Sheinbaum. Electa el domingo primera presidenta en la historia de México por demoledora mayoría, promete combatir las altas cifras de violencia de género y ayudar a las mujeres a “vivir sin miedo”. Casi dos décadas después de que el expresidente Vicente Fox describiera a las mujeres como lavadoras “de dos patas”, México eligió a esta destacada científica izquierdista de 61 años para ocupar la cumbre del poder político.

“Como luchadora por las mujeres, en el feminismo 60 años, imagínate, este es el sueño hecho realidad”, dijo la senadora Olga Sánchez Cordero en el cuartel general de Sheinbaum. “¿Qué significa para mí esta victoria? Significa que ya me puedo morir tranquila”, sostuvo la exministra de la Suprema Corte.

“Hartos del machismo”