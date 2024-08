Andrés Oppenheimer denuncia que Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, habría invitado a Putin y Maduro a su posesión

En momentos en que se vive una fuerte tensión geopolítica en el mundo por la crisis en Venezuela, derivada del fraude de las elecciones del 28 de julio, el periodista y escritor argentino Andrés Oppenheimer, residente en Estados Unidos, reveló en una columna en El Nuevo Herald que la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum invitó a su posesión de mando a los presidentes de Rusia Vladimir Putin y de Venezuela Nicolás Maduro, dos personajes considerados dictadores y que han sido cuestionados a nivel mundial por distintas naciones. Oppenheimer reclama que no se trata de una simple decisión protocolar.

El periodista Andrés Oppenheimer reveló detalles de la invitación. (Photo by Jason Koerner/Getty Images for Concordia Summit) | Foto: Getty Images for Concordia Summi