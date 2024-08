“No me corresponde a mí”: controvertida respuesta de presidenta electa de México a María Corina Machado sobre escuchar a venezolanos

La situación en Venezuela ha generado alarmas en todo el mundo democrático. Voces de diferentes corrientes claman porque se revisen los resultados de las elecciones que dan como ganador a Maduro y que la oposición señala como falsos. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo como presidenta de México el 1 de octubre de 2024, no parece sumarse a esa causa.

En una controvertida declaración, la líder política aseguró: “No me corresponde a mí”, sobre oír el clamor de los venezolanos. “Para eso hay organismos internacionales. Si hay problemas, no me corresponde. Respetamos el derecho de los venezolanos a decir quiénes los gobiernan”, aseguró.