“Aquí ya no hay tiempo que perder”: Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Ecuador y candidato favorito a ser presidente en segunda vuelta

O.S.: Me parece un fracaso no solo del Gobierno, sino de toda la clase política, incluidos los legisladores y la institucionalidad del Estado. Porque esto en un momento tan complejo para el país trae más incertidumbres y costos de 80 a 90 millones de dólares, que valen estas elecciones, que es lo que nos cuesta, por ejemplo, recuperar todo el sistema penitenciario. Pero tenemos una clase política mezquina, que lo único a lo que se ha dedicado es a defender sus intereses personales, que jamás prioriza los intereses nacionales, y las consecuencias de ese comportamiento es tenernos en esta permanente inestabilidad.

O.S.: Primero, me dio la cercanía con la ciudadanía que nos tiene en segunda vuelta y que supo reconocer un trabajo distinto desde el servicio público, honesto, eficiente, dedicado a resolver problemas, no a armar broncas. Y, segundo, me dio una experiencia que me permite hoy presentarme en esta contienda desde un optimismo, sí, pero basado en lo pragmático y en lo práctico. No puedo aquí presentarme con el entusiasmo de la ignorancia, porque evidentemente tengo claro a lo que voy. Entiendo la problemática del país, sé identificar las limitaciones, pero también las oportunidades que hay y en el sentido que vamos a trabajar.