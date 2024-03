Así fue como Messi ‘salvó’ a una anciana de ser secuestrada por Hamás

La historia de Ester Cunio, una mujer argentina de la tercera edad que logró salvarse de ser secuestrada por el grupo terrorista Hamas, le ha dado la vuelta al mundo, sobre todo porque la razón tiene que ver con la leyenda del fútbol Lionel Messi.

La mujer se encontraba en su casa cuando el grupo armado interrumpió de manera violenta en la zona donde ella se encontraba y al verse acorralada por Hamas decidió decir que era de la misma tierra que el jugador de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi.

“Siento que me golpean la puerta y son dos que me dicen: ‘¿Dónde está tu familia?’. ‘Yo no tengo familia. Estoy yo sola’, le digo. ‘¿No ves? Andá a mirar”, comenzó narrando la anciana al medio Fuente Latina.

#ISRAEL 🇮🇱 | "Yo soy de donde es Messi", es la frase con la que Ester Cunio, de 90 años, logró salvarse de las atrocidades de los #terroristas de #Hamás que irrumpieron en su casa del kibutz israelí #NirOz, el pasado #7deOctubre. pic.twitter.com/kuYPVw38p7 — Fuente Latina (@FuenteLatina) March 7, 2024

“Usted viene conmigo, acá va a estar todo prendido fuego”. dijo el miembro de Hamas a lo que Ester no se quedó callada y respondió: “’No me hables porque yo tu idioma no lo sé y el hebreo lo hablo mal’, y agregó: “Yo hablo en argentino, en castellano’.

En ese momento el hombre le preguntó: ¿Qué es Argentina? a lo que ella responde: ‘¿usted mira fútbol?’. Y me responde: ‘Sí. El fútbol me gusta’”, narró Cunio al medio Encargado de llevar adelante la cobertura del conflicto bélico.

La mujer aseguró que justo después dijo aterrorizada: “Yo soy de donde es Messi’. Y el hombre armado le contesta:’¿Messi? A mi me gusta Messi’.

“Ahí me agarró del brazo, me dio el revolver (un rifle AK-47), me puso la mano así -con los dedos en V- y nos sacaron una foto”, aseguró la mujer. “Se fue y ahora espero que, si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, le pediría por mis dos nietos que están ahí. Le pediría por favor que trate de sacarlos porque son chicos que valen oro. Uno David y otro Ariel Cunio”, terminó diciendo la mujer argentina.

La increíble historia de esta abuelita, Ester Cunio. Tiene 90 años y estuvo a punto de ser secuestrada por el grupo Hamás.



¿Qué la salvó? Decir que era de la misma tierra que Messi. Escalofriante. pic.twitter.com/EnPkUuw2f0 — Código Futbolero (@CFutbolero_) March 7, 2024

Guerra entre Israel y Hamás

La esperanza para alcanzar una tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza se desvaneció este jueves 7 de marzo, cuando se cumplen cinco meses del inicio del conflicto que ha causado decenas de miles de muertos en el territorio palestino.

Estados Unidos, Catar y Egipto, reunidos en El Cairo desde el domingo, esperaban lograr un acuerdo sobre una pausa en los combates antes del ramadán, el mes sagrado de ayuno para los musulmanes, que empieza a principios de la próxima semana.

Pero la delegación del movimiento islamista, que participaba en las reuniones, abandonó la capital egipcia para llevar a cabo “consultas” con la dirección política en Doha, declaró a AFP el jueves un alto cargo del grupo.

“Las respuestas iniciales” de Israel “no responden a las exigencias mínimas” formuladas por el grupo islamista, en especial sobre un alto el fuego definitivo y una retirada de las tropas israelíes, dijo el dirigente, que requirió el anonimato.

Los palestinos cargan bolsas de harina que agarraron de un camión de ayuda cerca de un puesto de control israelí, mientras los residentes de Gaza enfrentan niveles críticos de hambre, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamás, en la ciudad de Gaza, el 19 de febrero de 2024. | Foto: REUTERS

Las negociaciones “no están rotas” y las “divergencias se están reduciendo”, aseguró sin embargo el embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew. Israel sigue bombardeando el territorio palestino y, según el gobierno de Hamás, 83 personas fallecieron en las últimas 24 horas.

La guerra estalló el 7 de octubre tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en suelo israelí, en el que murieron unas 1.160 personas, la mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de datos oficiales israelíes.