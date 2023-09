Así registraron varios medios del mundo el fallecimiento de Fernando Botero

No obstante, la muerte de Botero no solo ha enlutado a su nación de origen, sino a las personas alrededor del mundo que conocen su particular trabajo . Botero, catalogado por en Banco de la República de Colombia como el pintor “más reconocido a nivel internacional”, se basó en describirlo de tal magnitud, ya que desde Europa, América del Norte y Asia han llorado la partida del escultor.

Las reacciones de la prensa no cesan

Los portales informativos de Estados Unidos no dudaron en dedicar varias palabras para homenajear al colombiano. Uno de los primeros medios que resaltó la vida y obra de Botero fue la cadena CNN en Español , la cual describió al paisa como “uno de los grandes artistas colombianos” , puntualizando que no solo se dedicó a pintar, sino también a elaborar sátiras dirigidas a la clase política nacional.

México no se quedó atrás, ya que El Heraldo expresó que Fernando Botero fue “uno de los máximos exponentes de la expresión pictórica en Latinoamérica” , resaltando que el pintor se atrevió a pintar objetos y personas de gran volumen cuando esto no era bien visto, puesto que las tendencias en su momento eran distintas a o que el plasmaba en el lienzo.

El País de España, dio a conocer la noticia del fallecimiento del pintor bajo el titular “Muere Fernando Botero, el artista colombiano más universal”. Asimismo, el medio rememoró una entrevista realizada al maestro en 2019, en la cual se recalcó una frase muy particular que él expresó en su momento “Yo he pintado cosas dramáticas. Siempre he buscado coherencia, estética, pero he pintado la violencia, la tortura, la pasión de Cristo… Hay un placer distinto en la pintura dramática, la pintura misma. El gozo mayor de la pintura, la belleza, no pone a reñir lo dramático y lo placentero”.