Atención: será extraditada a Perú estafadora que vendió entradas falsas para conciertos de Daddy Yankee, Bad Bunny, Coldplay y otros

El Gobierno de España aprobó la extradición a Perú, de la joven Pamela Cabanillas, la mujer que estafó a cientos de personas con entradas falsas para conciertos de distintos artistas, tan reconocidos como Daddy Yankee, Bad Bunny y Coldplay, entre otros.

De acuerdo con el diario La República de Perú, la mujer tendrá que pagar en su país una condena por los delitos de suplantación de identidad, estafa agravada y falsificación de documentos.

La mujer residía en España, desde que se fugó con el dinero de la presunta estafa, pero recientemente el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol, coronel de la Policía Nacional de Perú, Carlos López, informó que España aprobó la extradición de Cabanillas.

La mujer tendrá que pagar 19 años de condena, y no había sido extraditada porque no se habían definido los requisitos para el procedimiento entre ambos países.

¿Quién es la joven?

Pamela Soley Cabanillas Sánchez, como es su nombre completo, es una joven peruana que con 18 años logró estafar a cientos de personas, a través de la una red delictiva que incluía a más de 19 personas en Perú y era denominada por las autoridades del país como “Los QR de la estafa”.

De acuerdo con los diarios locales, por ejemplo, con la sola estafa de las entradas al espectáculo de Daddy Yankee que se realizó en el país latinoamericano en las fechas del 18 y 19 de octubre de 2022, la banda llegó a obtener hasta dos millones de soles peruanos, cerca de 2.200 millones de pesos colombianos.

De acuerdo con información de Migración Perú, la joven habría estado recorriendo Panamá y Chile el año pasado, pero su fuga a España fue la definitiva. La mujer salió al país europeo, un día antes del primer concierto de Daddy Yankee.

Interpol

En ese momento se dio aviso a la Interpol para dar a conocer el paradero de la joven: “Tenemos conocimiento de que (Pamela Cabanillas) ha fugado hace dos días, el 17 de octubre, a España”, fue lo que manifestó Manuel Cruz, general de la Policía Nacional del Perú en ese momento.

Recientemente, el coronel López mencionó que respecto a las normas del Gobierno de España, los ciudadanos con orden de captura internacional cuentan con libertad condicional y reglas de conducta, que consisten en informar sobre el domicilio donde la persona reside, el pasaporte de la persona es retenido y debe ir a firmar al juzgado cada 15 días.

Conforme al acuerdo al que han llegado los dos gobiernos, la justicia peruana tendrá, de la Interpol de España, la garantía de conocer la localización exacta de la joven estafadora y la seguridad de que, el día en que las autoridades peruanas arriben a España, Cabanillas se presentará en el aeropuerto para su captura y posterior traslado al país.

El padre de la joven declaró en entrevista con La República, cuando sucedieron los hechos, que no tenía contacto con su hija: “No tengo conocimiento del paradero de mi hija. Yo estoy separado de su madre y desde que Pamela cumplió 18 años, en marzo, yo ya no he podido tener un contacto directo con ella. Más bien, me gustaría poder ubicarla y conversar con ella, yo no sabía nada de esto que ha pasado”, señaló.