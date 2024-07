Atención: Trump, con sangre visible en su oreja derecha, fue evacuado de urgencia en un mitin en Pensilvania tras escucharse disparos

En la tarde de este sábado, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de ese país fue evacuado de urgencia de un mitin en Pensilvania tras escucharse disparos. La oreja derecha de Trump, según las imágenes publicadas por The New York Times, se veía sangrando.

Republican presidential candidate former President Donald Trump is surround by U.S. Secret Service agents at a campaign rally, Saturday, July 13, 2024, in Butler, Pa. (AP Photo/Evan Vucci) | Foto: AP

“Trump se agachó rápidamente después de que comenzaron los ruidos, y el sonido provenía de las gradas a la izquierda de donde él estaba parado. Cuando los miembros de la multitud comenzaron a gritar, el Servicio Secreto abordó a Trump. Los funcionarios gritaron a la multitud que se agachara y se cubriera, sacando a los miembros de los medios de comunicación del estrado de prensa donde habían estado viendo el discurso de Trump”, reportó The New York Times. “Después de una breve pausa, Trump se levantó, rodeado por un grupo de miembros uniformados del Servicio Secreto. Levantó el puño hacia la multitud y luego lo sacaron del escenario y lo acompañaron a su caravana, que rápidamente abandonó el lugar, el Butler Farm Show”, agregó el diario estadounidense.

El presidente Biden dice no haber sido informado aún sobre incidente de Trump en Pensilvania.

El candidato republicano, Donald Trump, fue evacuado del escenario durante un mitin de campaña este sábado en el estado de Pensilvania, al noreste de Estados Unidos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0mU2ebsV2W — Revista Semana (@RevistaSemana) July 13, 2024

El hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., sostuvo en sus redes sociales que su padre “nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos”.

El Servicio Secreto, a través de su portavoz, Anthony Guglielmi, dijo en un comunicado que Trump “está a salvo” después de que “ocurriera un incidente” en su mitin en Pensilvania. No proporcionó más detalles, informa The New York Times.

“Apoyo plenamente al presidente Trump y espero su rápida recuperación”, señaló el multimillonario Elon Musk, en su cuenta en X.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

CNN reporta que el portavoz de Donald Trump, Steven Cheung, dijo que el expresidente “está bien”. “El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia por su rápida actuación durante este acto atroz. Está bien y está siendo examinado en un centro médico local. Pronto habrá más detalles”, dijo Cheung en un comunicado, según CNN.

Medios como Fox News reportan lo que ocurrió en detalle. Antes de que se escucharan los disparos, señala la cadena estadounidense, Trump dijo: “Y entonces asumió el peor presidente de la historia de nuestro país. Y miren lo que le pasó a nuestro país. Probablemente 20 millones de personas [entraron ilegalmente]. Y, ya saben, eso es un poco viejo, ese gráfico... ese gráfico tiene un par de meses. Y si quieren ver algo realmente triste, miren lo que pasó...”.

Republican presidential candidate former U.S. Secret Service agents rush the stage during. Campaign rally with Republican presidential candidate former President Donald Trump Saturday, July 13, 2024, in Butler, Pa. (AP Photo/Evan Vucci) | Foto: AP

“Vimos a mucha gente que se tiró al suelo, mirando con confusión. Escuché disparos, sonaron como petardos y una pistola de pequeño calibre”, dijo John Yeykal de Franklin, Pensilvania, que asistía por primera vez a un mitin de Trump.