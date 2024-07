Atentado contra Trump se convierte en negocio: ya están vendiendo camisetas de la foto del rival de Biden con su puño en alto

Actualmente, en X se puede encontrar un gran número de publicaciones en donde los usuarios ofertan camisetas con la popular imagen de Trump, la cual está acompañada con todo tipo de frases como: “Jesús es mi salvador y Trump mi presidente”; “Nunca pararé, luchando por América”, o “El tiroteo me hace más fuerte” por un precio de 20,99 dólares (alrededor de $ 83.197) .

Un agente de Policía descubrió al atacante de Trump segundos antes de que abriera fuego

No obstante, el agente que lo encontró se había encaramado a la cornisa del tejado con ambas manos para asomarse, por lo que no pudo sacar su arma de fuego. “El agente se soltó porque no quería que lo mataran”, ha explicado Slupe.