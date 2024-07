Impresionante imagen muestra el recorrido de la bala instantes antes de que impactara al expresidente Donald Trump

Una de las imágenes más sorprendentes y reveladoras la publicó The New York Times es en la que se observa la trayectoria del proyectil antes de impactar en el exmandatario. La foto circuló en redes sociales.

Luego del impacto, Donald Trump cayó al piso y fue socorrido por su equipo de seguridad. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images) | Foto: Getty Images

“Me dispararon una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque oí un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba pasando”, escribió el expresidente en su cuenta Truth Social.