“Avance que va a empezar mi novela”, el pedido de un pasajero a conductor de bus se hizo viral

Utilizar el transporte público en algunas ciudades del mundo puede ser una experiencia caótica debido a aglomeraciones, tráfico infernal y hasta la forma de conducir. Un hombre se hizo viral en redes sociales luego de que llamara la atención de manera particular al conductor de bus en el que se transportaba.

El usuario de la red social TikTok llamado David Guerra hizo público su afán por llegar a casa para ver un nuevo capítulo de su novela favorita. Al parecer, todo comenzó por la baja velocidad a la que el conductor de bus iba realizando su ruta en las calles de Perú.

La situación generó desespero en más de un pasajero, incluyendo a Guerra, sin embargo, este fue el único que se atrevió a confrontar al conductor de servicio público.

En el video se puede observar cómo el bus iba completamente copado de personas, esto suele incrementar el deseo de los usuarios por llegar cuanto antes a casa. David Guerra, de un momento a otro, alza la voz y hace la petición directa al conductor.

“¡Señor, por favor, avance que va a empezar mi novela! ¡Hoy día Joel la va a besar a Macarena!”, gritó el preocupado hombre.

Esto generó algunas risas al interior del vehículo de servicio público, aunque no se sabe si el chofer incrementó la velocidad; lo cierto es que el video ya cuenta con más de un millón de reproducciones así como cientos de comentarios.

“Recuerdo que le dijimos eso al chófer y no respondió no es mi culpa que vivas lejos 😳”; “Jaja mi mamá es igualita”; “Yo si tuviera valentía”; “Hoy acaba Rubí 🥺”; “jajaja 😆🤣😂 que buena”; “Una vez iba así en micro y se abre la puerta de atrás donde estaba apoyada jaja casi me voy, pero me agarró un señor del polo y otro de las piernas 🤣💔”, fueron algunos comentarios a la publicación.

El lugar donde buscan impedir que los perros saquen la cabeza por la ventana

El amor y cuidado que suele tener el ser humano por las mascotas ha hecho que esos amigos fieles también sean tenidos en cuenta en las leyes de los distintos territorios. En Estados Unidos se presentó un proyecto de ley que busca restringir una de las prácticas favoritas de un perro: sacar la cabeza por la ventana de un auto en movimiento.

El proyecto fue presentado en Florida y aparte de impedir que los caninos saquen la cabeza por la ventana de un vehículo, busca prohibir que puedan viajar en el regazo de los conductores, sean transportados en el techo o en la tapa del motor o capot.

Este tiene como objetivo proteger la integridad de las mascotas y prevenir accidentes lamentables por cuenta de dichas prácticas. El proyecto de ley SB 932 señala que cuando una mascota saca la cabeza por un auto en movimiento su salud se puede ver comprometida de diversas formas.

“No permitir que un perro extienda su cabeza o cualquier otra parte del cuerpo fuera de la ventana de un vehículo de motor mientras la persona está operando el vehículo de motor en la vía pública”, señala el proyecto de ley en su articulado.

Según los expertos, cuando un perro saca la cabeza por la ventana de un auto en movimiento se expone a un impacto con objetos externos, lo cual puede ser fatal; además, se aumenta el riesgo de que desarrolle algunas enfermedades, explica el portal experto en cuidados animales Tu Gato Curioso.

“Traumas en las córneas a causa del polvo, ya que diminutos granos de arena o pequeños insectos pueden entrar a los ojos de tu mascota. Otro grave problema que puede surgir es la otitis en los perros causada por el viento que llega a sus oídos”, señala.

La propuesta también incluye la prohibición para quitarles las garras a los gatos, así como la venta de conejos en vísperas de las fiestas de Pascua, infirmó El Clarín.

Si nada extraordinario ocurre, esta iniciativa sería una realidad a partir del primero de julio de este año. Aquellos que no cumplan la norma podrían enfrentar multas desde los 5 mil dólares.