Senador Bernie Sanders quedó atrapado en un baile de TikTok; no pudo disimular su incomodidad

El senador de Estados Unidos por el estado de Vermont, Bernie Sanders, es una reconocida figura política de ese país. Pero más allá de los debates y las críticas dadas en el Congreso, Sanders una vez más se hizo viral luego de quedar atrapado en una de las pasiones de las nuevas generaciones, el TikTok.

Todo se dio cuando una joven se encontraba grabando un video para la red social china en las calles de Nueva York. La mujer llamada Taylor Champ ubicó su celular en plena calle y junto a un portero de la zona empezaron a agitar las manos mientras bailaban.

Ambos muy sonrientes no se imaginaron que el senador venía caminando justo detrás de ellos, cuando Sanders casi entra al centro de la escena, frena en seco para evadir a la joven y su acompañante. En el rostro del senador se puede observar su sorpresa al encontrarse de frente con la grabación.

Bernie Sanders cruza por detrás de los protagonistas del baile para poder continuar su camino. Taylor subió el video a las redes sociales y pronto se hizo viral cuando los internautas se percataran sobre la presencia del senador en la grabación del baile.

En otro video compartido por la misma Taylor se puede observar a la esposa de Bernie Sanders disculpándose con la joven, ya que ella si se cruzó entre la cámara y los bailarines.

“Vaya, es la primera vez que trato de hacer un TikTok aquí y casi golpeo a esta pobre señora en la cara’. Solo esperaba que no estuviera enojada, pero era tan dulce jajaja”, dijo Champ.

Sanders ya tiene experiencia con los memes, en el 2021 durante el acto de posesión presidencial de Joe Biden se hizo viral por ubicarse en una zona alejada, en una silla plegable y unos guantes para el frío, esto más la expresión de su rostro fueron la combinación para un meme legendario.

I decided to be Bernie Sanders for meme day ^^ pic.twitter.com/p0258TK8l7 — Sol ✽ ZZZ . . . (@__solstiice) February 16, 2023

“No soy solo tu doble, soy tu gemelo”: hermanos se reencuentran de una forma impensable

En redes sociales, el caso de dos jóvenes que habrían sido separados al nacer ha generado conmoción entre miles de internautas; principalmente, por un reencuentro que tuvo lugar dos décadas después. Los jóvenes, según medios internacionales, desconocían la existencia del otro hasta que una casualidad los unió.

A pesar del tiempo transcurrido, todo indica que el destino estaba por juntarlos y, gracias a la inmediatez y alcance de las redes sociales, eso fue justamente lo que ocurrió. El hecho se presentó en Estados Unidos y ha sido tema de conversación desde que se conocieron las imágenes del reencuentro, difundidas por @luiggidfontana en TikTok.

Todo comenzó cuando uno de ellos estaba revisando su cuenta de Facebook y entre las notificaciones le llegó una etiqueta o mención en una publicación con características que lo inquietaron.

Una publicación en redes sociales gestó las sospechas y derivó en este encuentro. - Foto: TikTok @luiggidfontana A.P.I.

El ‘tag’ era de una fotografía que, en principio creyó era suya, pero cuyos detalles le hicieron saber que algo no era normal. ¿Por qué? El joven no recordaba haber estado en el lugar de la imagen ni tampoco conocer otros detalles en la misma; sin embargo, sus rasgos faciales le llevaron a cuestionarse si tendría un hermano desconocido durante todos estos años.

La zozobra no se quedó solo allí y decidió ahondar en sus indagaciones para saber si tanto él como el otro sujeto detrás de la pantalla tenían algún tipo de vínculo. “Me criaron como si fuera hijo único. Hasta que alguien en Facebook me etiquetó en una foto. Era yo, pero no era yo. Era él”, dijo, según recogió ABC de España.

En las imágenes divulgadas, en TikTok, sobresale en uno de ellos la expectativa y toma su rostro antes de decidirse a seguir caminando hasta donde estaba quien probablemente era su hermano gemelo. Una vez lo tomó de la espalda, lo siguiente fue un abrazo y expresión de sorpresa por parte de ambos.