Bernie Sanders anunció su apoyo a la candidatura a la reelección de Joe Biden

El senador estadounidense Bernie Sanders ha confirmado este martes que no se presentará a las elecciones presidenciales de 2024 y que apoyará la candidatura del presidente del país, Joe Biden.

Sanders, que acabó justo detrás de Biden en las nominaciones del Partido Demócrata, ha realizado el anuncio tan solo unas horas después de que el actual presidente de EE. UU. comunicase su candidatura para un segundo mandato en la Casa Blanca.

Además de renunciar a su tercer intento de presentarse a la Presidencia de Estados Unidos, ha pedido a todos los políticos “progresistas” que apoyen a Biden para frenar tanto al expresidente Donald Trump como a cualquier otro candidato republicano, según publican medios estadounidenses.

“Lo último que este país necesita es a Donald Trump o algún demagogo de derechas que intente socavar la democracia estadounidense o quitarle el derecho a elegir a la mujer, o que no aborde la crisis de la violencia armada, o el racismo, el sexismo o la homofobia”, ha declarado Sanders.

El senador demócrata también finalizó segundo en la carrera presidencial de su partido en 2016, que se saldó con la victoria de Hillary Clinton.

¿Joe Biden, demasiado viejo? Esto dicen los estadounidenses sobre su candidatura presidencial

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que competirá por la reelección de cara a los comicios de 2024. Sus 80 años han dividido las opiniones respecto a si es o no la figura ‘idónea’ para seguir encabezando el gobierno. La población más joven ha expresado su distancia en posiciones como la de Eloise Wilson, quien cree que el mandatario puede asumir otro periodo al frente de la nación.

“Soy una persona mayor. Muchas veces la gente habla sobre la edad de Biden, que no puede hacer esto o aquello; pero creo que es lo suficientemente competente para el puesto. Lo ha hecho bien, es honesto, íntegro. Necesitamos que continúe”, dice la mujer.

Algunos estadounidenses expresaron su preocupación por cuál será el estado de salud del mandatario, Joe Biden, en unos años. - Foto: Reuters / Jonathan Ernst

President Joe Biden speaks as he meets with Colombian President Gustavo Petro in the Oval Office of the White House in Washington, Thursday, April 20, 2023. (AP Photo/Susan Walsh) - Foto: AP

Biden consiguió 81 millones de votos para su elección en 2020, la mayor cantidad lograda por un candidato presidencial en ese país; sin embargo, no todos están convencidos de que deba continuar en la Casa Blanca.

“Está un poquito viejo”, comenta Laura Miranda, de 31 años, sobre el demócrata, quien es el gobernante de mayor edad en Washington y tendría 86 años al final de su segundo mandato. “Pero no sé quién más podría ser”, el candidato agrega aludiendo a la escasez de otros aspirantes de ese partido que se han presentado para enfrentarse a posibles adversarios republicanos.

“Es una situación sombría”

“Puede que tenga buena salud ahora, pero quién sabe, dentro de seis años cómo estará (...). Es una situación sombría”, considera Steven Hjupp, de Connecticut, sobre los esfuerzos de los demócratas contra sus eventuales rivales, como la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley; el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el propio Donald Trump, quien ya anunció su candidatura.

“Me parece grandioso. Creo que tiene coraje, considerando sus 80 años. Pero él está bien y creo que Obama le marcó el ritmo. Además, Joe ha estado en política por bastante tiempo. ¿El tiempo está de su lado? No lo sé”, considera la texana Aisha Smith, de 42 años.

Algunos votantes que respaldan la gestión de Biden en los últimos dos años, durante los cuales ha tenido que hacer frente a la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación y las disputas por el aborto, manifestaron sus dudas luego de que trascendiera su interés de ser reelegido.

“Quedé un poco decepcionado”, cree el ejecutivo de finanzas de Nueva Jersey, Mike Stroube, respecto al video de lanzamiento de la campaña de Biden. “Ciertamente, esperaba que tuviéramos un candidato del Partido Demócrata que tuviera la oportunidad de tener éxito en la carrera, pero no confío en que Biden sea ese candidato”, añadió.

“No tenemos tantas alternativas”

“La edad es un problema (...). Desearía que pudiéramos tener un candidato viable más joven para presidente. No sé si son buenas o malas noticias, pero no tenemos tantas alternativas más jóvenes porque el Partido Demócrata ha hecho un mal trabajo cultivando liderazgo más joven”, opina el bombero James Everett Newman consultado en un parque de Houston.

“Me gusta lo que ha hecho Biden. Creo que ha hecho un muy buen trabajo”, dice por su lado Roger Tilton, un jubilado en Washington. Aun así, cree que es hora de que Bel jefe de Estado se retire. “Personalmente, desearía que no volviera a postularse (...). Mentalmente, no soy tan agudo como lo era hace 20 años, y no hay forma de que él tampoco lo sea”, apunta Tilton.

Para los republicanos, la percepción sobre el presidente actual no tiene prácticamente vacilación. “Creo que es una idea terrible” que se postule nuevamente, dice Riva Fernández en la ciudad costera de Fort Lauderdale, Florida.

“Él ni siquiera debería estar en el cargo ahora. El 50 % de su propia gente no quiere que se postule de nuevo porque arruinó la economía, todo lo que Trump arregló, él lo destruyó”, considera Ted, un hombre de 69 años desde Houston, respecto al panorama financiero en la nación.

Con información de Europa Press y AFP